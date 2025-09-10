СБУ предотвратила теракт во Львове: для установки взрывчатки враг завербовал двух несовершеннолетних. Фото

Служба безопасности Украины снова сорвала попытку террористического акта во Львове. По результатам действий на опережение контрразведчики разоблачили двух несовершеннолетних, которых российские спецслужбы пытались привлечь к закладке взрывчатки.

Подросткам сообщено о подозрении и грозит тюрьма. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно

По данным следствия, целью преступления был таунхаус, где проживал военнослужащий Сил обороны Украины. Исполнители оставили у входа самодельное взрывное устройство, спрятанное в горшке для цветов. Чтобы дистанционно активировать СВУ в момент приближения военного, на месте преступления дополнительно установили камеру с удаленным доступом для своего куратора.

Сотрудники СБУ задержали несовершеннолетних "на горячем", когда они закладывали взрывчатку. Фигурантами оказались двое львовян в возрасте 14 и 15 лет, завербованных в Телеграмм-каналах, где искали "легкие заработки". После инструктажа от российских кураторов они получили координаты схрона со взрывчаткой и самостоятельно доставили ее на место запланированного теракта.

У ребят изъяли снаряженную взрывчатку и смартфоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Следователи СБУ сообщили несовершеннолетним о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – за покушение на террористический акт по предварительному сговору группы лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Это уже не первый случай попытки использовать несовершеннолетних для террористических действий: в начале сентября во Львове СБУ задержала еще двух несовершеннолетних агентов РФ, которые планировали взорвать авто украинского военного.

