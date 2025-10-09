СБУ не изучает причастность руководителя САП Клименко к делу, где фигурирует нардеп от ОПЗЖ Христенко – официальное заявление

Служба безопасности Украины опровергла информацию о возможном привлечении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко к делу народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Федора Христенко. Последнего подозревают в государственной измене.

Об этом OBOZ.UA сообщают источники в СБУ. В ведомстве отметили, что также ложными являются данные о возможном объявлении подозрения Клименко в ближайшее время и отстранении его от должности.

СБУ опровергла информацию от анонимных источников, которая появилась в СМИ, о якобы изучении причастности Клименко к делу нардепа:

"Информация, недавно распространенная в СМИ на основе данных от анонимных источников, что якобы "Служба безопасности Украины изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Федор Христенко", не соответствует действительности".

В СБУ добавляют, что обманчивой также является информация о том, что "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения".

Что предшествовало

Ранее СМИ публиковали информацию о возможных показаниях Федора Христенко в отношении Александра Клименко по делу бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, которые вели дела в отношении "Укрзализныци": Тараса Ликунова, Богдана Бровко и Александра Рыковцева. После увольнения из ведомства они устроились работать в "Укрзализныцю".

21 июля Христенко сообщили о подозрении в государственной измене и злоупотреблении влиянием. По данным СБУ, он имел связи с ФСБ РФ еще во времена президента Виктора Януковича и поддерживал контакты с российскими резидентами и коллаборационистами.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили чиновника Министерства иностранных дел Украины, который "легализировал" россиян в странах Евросоюза. Схема действовала в течение первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

Также сообщалось, что СБУ заочно сообщила о подозрении российскому высокопоставленному чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче – начальнике штаба, первом заместителе командующего группировкой "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

