Россия окончательно проиграла дело на $50 млрд против ЮКОСа в суде Нидерландов: как отреагировал Ходорковский

Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию страны-агрессора России по делу о национализации российской нефтегазовой компании ЮКОС. В частности, 17 октября суд признал, что в начале 2000-х власти РФ незаконно национализировали компанию, и согласно решению суда в Гааге от 2014 года Россия должна выплатить более 50 миллиардов долларов компенсации.

В компании GML, представляющей интересы бывших акционеров ЮКОС, утверждают, что за эти годы сумма компенсации выросла до более чем 65 миллиардов долларов. Associated Press цитирует гендиректора GML Тима Осборна, который обещает, что так или иначе компенсация будет выплачена.

В частности, Тим Осборн заявил, что решение Верховного суда Нидерландов является "исторической победой" для акционеров и подтверждает принцип справедливости, по которому "даже государство-изгой вроде России не стоит выше закона".

Он утверждает, что "настоящее правосудие требует успешного исполнения решений, поэтому теперь мы сосредоточим все наши усилия на выполнении обязательств в отношении российских государственных активов по всему миру, пока каждая копейка компенсации не будет предоставлена". Имеются в виду замороженные активы центробанка России, с которых, очевидно, и предлагается взыскать компенсацию.

Что предшествовало

Решение Верховного суда Нидерландов стало финальным в многолетнем судебном процессе, в котором Россия пыталась оспорить арбитражное решение, принятое еще в 2014 году. Тогда Постоянная палата Третейского суда в Гааге постановила, что Россия должна выплатить более $50 млрд компаниям Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal, которые владели акциями ЮКОС.

Суд признал, что в начале 2000-х власти РФ незаконно национализировали компанию после ареста ее руководителя, ныне оппозиционного политика Михаила Ходорковского.

Россия неоднократно пыталась обжаловать это решение в различных судебных инстанциях, однако Верховный суд Нидерландов поставил окончательную точку в деле.

Отдельно страну-агрессора обязали выплатить пять миллиардов долларов компенсации компании Yukos Capital Sarl, которая является бывшей структурой нефтяной группы ЮКОС.

Реакция Ходорковского

Бывший глава ЮКОС считает, дело о компенсациях не является "его битвой", ведь акционером предприятия он перестал быть сразу после ареста и не участвовал в процессе за "пресловутые $50 млрд". Но для него последнее решение суда также имеет важное значение.

"Независимый уважаемый и признанный Россией суд зафиксировал: компания ЮКОС вела законную деятельность, ее менеджмент и акционеры – не преступная группа. Компанию забрали и уничтожили не из-за налоговых претензий или не из-за нарушения законодательства, а по политическим причинам и ради расправы с главным на тот момент акционером и руководителем компании. Так что в этой части решение Верховного суда Нидерландов – это моя личная победа и финальная точка по всем претензиям ко мне со стороны путинских "правоохранителей", – отметил Ходорковский.

Он считает, что это "самый мощный удар по путинскому режиму в правовом поле".

Как сообщал OBOZ.UA, также Россия должна выплатить Грузии более 253 млн евро. Дело в том, что Европейский суд по правам человека признал кремлевский режим виновным в нарушении прав человека в результате так называемого "укрепления линии разграничения" после войны с республикой в 2008 году.

Также Страсбургский суд признал страну-агрессора виновной в катастрофе рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Решение стало первым случаем, когда международный суд признал РФ ответственной за трагедию, во время которой погибли 298 человека.

