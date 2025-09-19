Российское федеральное агентство "Россотрудничество" за неполный 2025 год потратило на пропагандистские программы для иностранцев около 4,6 млн. долларов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее в РФ.

Больше всего – четыре миллиона долларов – пошли на проект "Новое поколение", отмечает Служба внешней разведки Украины. Это втрое больше, чем в 2024 году.

"Ожидается, что в 2025-м Россию посетят 1 600 участников программы, главным образом из Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки", – сообщают в СВР.

Программа "Новое поколение" – это государственная программа краткосрочных ознакомительных поездок в Россию для молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств. Проект включает в себя всероссийский конкурс юных композиторов и музыкальных журналистов, а также международный музыкальный конкурс юных исполнителей.

"Заметно выросли расходы и на продвижение русского языка. Финансирование государственной программы повысили с $5,6 млн в 2024 году до $20 млн в 2025-м. Почти половина суммы – около $11 млн – направлена на проекты вроде фонда "русский мир" и учебного портала "Окно в Россию", который разрабатывает телеканал RT", – отмечают разведчики.

Еще почти два миллиона долларов пошли на закупку русскоязычных учебных материалов для иностранных школ и культурных центров, что вдвое больше, чем годом ранее.

"Зато в России необходимо не менее $120 миллионов для закупки лекарств для людей с редкими болезнями. Речь идет прежде всего о средствах для лечения гемофилии, злокачественных опухолей и рассеянного склероза. Денег на это в федеральном бюджете нет", – констатируют в СВР.

С другой стороны этой стране и в самом деле иностранцы более нужны, тем более больные. Потому что первых, в отличие от последних, можно отправить на войну. Напомним, например, как бойцы 81-й Слобожанской бригады взяли в плен кубинца, который подписал контракт с российской армией. Сначала он работал на стройке, а потом захотел больше денег и пошел воевать против украинцев на стороне оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военные взяли в плен кенийца, который поехал в Россию как турист, а оказался на так называемой "СВО".

