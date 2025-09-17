Рейдерство и шантаж на $2 млн: украинская журналистка заявила об угрозах от экс-главы ГПЗКУ

Во вторник, 16 сентября, соцсети всколыхнул пост известной украинской журналистки Кристины Зеленюк о том, что ей и ее семье угрожают, требуя денег. Сначала речь шла о 600 тыс. евро. Теперь сумма достигла $2 млн.

Угрозы, вымогательство огромных сумм денег и попытки рейдерства бизнеса семьи Кристины начались сразу после смерти мужа ее матери. Он был известным белорусским бизнесменом и политиком. В 2000-х годах Лукашенко бросил его в тюрьму. Это дело даже содержится в материалах Комитета по правам человека ООН. Последние 20 лет он проживал в Украине.

"Кто угрожает? Как раз это самое интересное. Это Вовчук Петр Владимирович - бывший руководитель ГПЗКУ. После смерти маминого мужа оказалось, что все эти годы Вовчук его шантажировал, угрожал, что "сдаст" режиму Лукашенко, за что фактически рейдерством получил контроль над фирмой, на балансе которой находится огромное здание в Киеве, помещения которого сдаются в аренду. Здание еще в 2015 году покупали моя мама и ее муж за свои честно заработанные деньги", - отмечает Кристина Зеленюк в своем посте в Facebook.

Весной 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании в Вильнюсе и экстрадиции в Украину Петра Вовчука - экс-главы ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ). С 2017 по 2023 год он скрывался от следствия в Литве. Вовчука обвиняли в причастности к нанесению ущерба предприятию на сумму более $60 млн. Однако ВАКС дал ему только 5 лет условно.

Известный украинский политический эксперт Виталий Кулик в своем посте в Facebook "Рейдерство. Никогда не было и имеем снова", увидев пост украинской журналистки Кристины Зеленюк, также напомнил, что Вовчук обвинялся в использовании служебного положения вопреки интересам службы, что нанесло ущерб государственным интересам и повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 364 УК), и в принятии обещания неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч.4 ст.368 УК).

По предварительной версии обвинения, в должности председателя правления ПАО ГПЗКУ в 2014 году Вовчук согласился на предложение российского бизнесмена с гражданством Венгрии Алексея Федоричева продать подконтрольным ему предприятиям ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных. К совершению этих преступлений считаются причастными и другие лица.

"Убытки ПАО "ГПЗКУ" от таких контрактов оценивались в $60 млн. Но ВАКС почему-то дал ему только 5 лет условно... Это к вопросу эффективности доказывания обвинения в судах. Как отмечает Зеленюк, теперь, действуя через адвоката Ярослава Бутырина, который был официальным защитником этого Вовчука в суде весной 2023 года (то есть, они даже адвоката не сменили на другого, потому что безнаказанность), Вовчук требует то $600 тыс, то $2 млн. Это же где они такие деньги видели?", - отмечает в своем посте Виталий Кулик.

Простой поиск в открытом реестре "Судебной власти Украины" доказывает, что Ярослав Бутырин действительно был защитником Петра Вовчука в уголовном производстве в Апелляционной палате ВАКС в марте 2023 года сразу после экстрадиции последнего из Литвы. По словам журналистки Кристины Зеленюк, именно через этого адвоката Ярослава Бутырина, который через подставное лицо подал иск против ее матери в Хозяйственный суд города Киева, Петр Вовчук и требует у нее и у ее матери огромные суммы денег, угрожая уголовными делами.

Журналистка Кристина Зеленюк также добавляет: если Петр Вовчук шантажировал мужа ее матери, угрожая "сдать" его режиму Лукашенко, возможно, он до сих пор может поддерживать связь с кем-то из режима в Беларуси.

"Если это так - это самое страшное. Ведь я международный журналист, что прямо ставит под угрозу мою профессиональную деятельность", - добавляет Кристина Зеленюк.

К тому же, в августе этого года в СМИ появились сообщения о попытке рейдерского захвата имущества и земли Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, которому почти 100 лет. Полиция открыла уголовное производство. А сейчас пытаются путем рейдерства и вымогательства огромных сумм денег незаконно присвоить бизнес матери украинской журналистки Кристины Зеленюк, которая арендует для своего ООО землю у того же государственного Института микробиологии.