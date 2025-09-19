СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая сливала врагу данные о системе обороны в Донецкой и Днепропетровской областях. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сеть российских агентов, которые шпионили за позициями ВСУ. Задержали четырех человек, которые собирали и передавали врагу информацию о расположении подразделений Сил обороны.

По данным пресс-службы СБУ, участники агентурной сети действовали на территории Донецкой и Днепропетровской областей, собирая разведданные и передавая их куратору из России.

Кем были шпионы и что они делали

В ходе спецоперации задержали четырех агентов ФСБ. Двое из них работали вместе на продуктовой базе в Днепре. Ища легкого заработка в Telegram-каналах, они были завербованы российскими спецслужбами. Мужчины фотографировали накладные на товары, где были указаны адреса воинских частей, и через мессенджеры присылали эту информацию куратору из России.

Другие двое – жители Краматорского района, попали в поле зрения россиян через родственников на оккупированных территориях Украины. Один работал на почте и под видом служебных поездок фотографировал укрепления ВСУ у фронта. Второй записывал на видео движение военных грузов. Эти данные враг мог использовать для атаки артиллерии или с воздуха.

Разоблачение подозреваемых

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под руководством Донецкой областной прокуратуры. Правоохранители задержали четырех подозреваемых.

Наказание

Следователи СБУ сообщили о подозрении в государственной измене всем задержанным мужчинам. Подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине очередного российского агента. Он хотел втереться в доверие к украинским воинам и планировал скорректировать по ним удары. Задержан 35-летний житель города Изюм. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также рассказывали о супругах, которые расставляли "видеоловушки" в многоэтажках, чтобы корректировать российские удары по Киеву. Как отметили в Службе безопасности, с помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-пушечные обстрелы в режиме онлайн. В частности, врага интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО.

