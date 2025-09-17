Расставляли 'видеоловушки' для корректировки ударов РФ по Киеву: СБУ задержало супругов-агентов ФСБ. Фото

Сотрудники СБУ задержали двух агентов вражеской спецслужбы. Супруги расставляли "видеоловушки" в многоэтажках, чтобы корректировать российские удары по Киеву.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные удары РФ по Киеву. Для наведения вражеских атак злоумышленники устанавливали 4G-камеры с удаленным доступом для оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, с помощью видеоустройств оккупанты надеялись отслеживать ракетно-пушечные обстрелы в режиме онлайн. В частности, врага интересовали координаты, с которых работает украинская ПВО.

Как установило расследование, подавляющее большинство "видеоловушек" злоумышленники обустроили на окнах верхних этажей многоквартирных домов в Киевской и Черниговской областях. Для этого агенты за деньги ФСБ арендовали помещения, куда потом въезжали с приобретенной видеоаппаратурой.

Заказ страны-террориста РФ выполняли 22-летний полтавчанин и его 19-летняя жена, которые искали "легких заработков" в Telegram-каналах. После вербовки агенты "гастролировали" по разным городам северных регионов Украины, где подыскивали жилье вблизи военных объектов и критической инфраструктуры.

Кроме квартир злоумышленники устанавливали камеры возле узловых станций "Укрзализныци" и магистральных путей.

"Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентурную пару и провели мероприятия по обеспечению безопасности соответствующих локаций. На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали с поличным, когда они устанавливали видеокамеру в квартире неподалеку оборонного объекта", – уточнили в пресс-службе.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор агенту ФСБ, которого разоблачили сотрудники СБУ. Злоумышленник передавал врагу координаты подразделений противовоздушной охраны в Киеве и области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!