Провели более 200 обысков в 15 регионах: в Украине ликвидировали одну из крупнейших нарколабораторий. Фото и видео

Украинские правоохранители разоблачили одну из крупнейших нарколабораторий, которая ежемесячно изготавливала более 700 кг запрещенных веществ и имела ячейки по меньшей мере в 14 областях страны. Задержаны 66 дельцов во главе с организатором.

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Пресс-служба Национальной полиции сообщила на официальном сайте, что организованная группировка поставляла психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон во все регионы государства. По уточнению Офиса генерального прокурора, речь идет о промышленных масштабах.

По состоянию на 13 мая ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов, которые действовали на территории Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областей и города Киева.

"Фигуранты создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обороту вещества", – говорится в сообщении полицейских.

Доход от деятельности преступников мог составлять более 330 млн грн ежемесячно.

Правоохранителями изъято:

– 118 кг мефедрона;

– 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона);

– 156 кг альфа-PVP;

– более 30 кг амфетамина;

– 12 тонн прекурсоров.

Заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов рассказал в Facebook, что по состоянию на 17:30 вторника было проведено 224 обыска.

Арестованы криптокошельки с деньгами, полученными от продажи наркотиков.

"Результат шести месяцев профессиональной слаженной работы оперативников Департамента и областных управлений по борьбе с наркопреступностью, а также других подразделений криминальной полиции совместно со следователями и прокурорами... Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", – написал правоохранитель.

Уже задержаны и сообщено о подозрении 66 участникам наркосиндиката.

Им инкриминируют нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины (создание, руководство и участие в преступной организации, организацию контрабанды прекурсоров в особо крупных размерах, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и организацию незаконного приобретения, хранения и пересылки прекурсора с целью его использования для производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ, с целью сбыта, а также незаконного сбыта прекурсора).

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранительные органы пресекли незаконный канал поставки психотропных веществ из Украины в Молдову. Там наркопродукцию распространяли через Telegram-канал и интернет-магазин.

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