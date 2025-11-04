Прокуроры ОГП провели обыск у сотрудника НАБУ, который следил за ними в рамках антикоррупционного расследования: все подробности скандала

Во вторник, 4 ноября, около трех часов прокуроры Офиса генпрокурора (ОГП) в сопровождении спецназа провели обыск у сотрудника НАБУ, который следил за ними в рамках антикоррупционного расследования. Обыск проходил без решения суда, а к сотруднику НАБУ применили физическую силу.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро. В ОГП мотивируют обыск незаконной слежкой за "режимным объектом".

Подробности скандала

НАБУ заявило о проведении незаконного обыска у своего сотрудника, который расследует коррупцию. В Бюро отметили, что действия сотрудников Генпрокуратуры произошли без решения суда и без объявления какого-либо подозрения. Также в Бюро утверждают, что во время обыска к их работнику была применена физическая сила.

В НАБУ предположили, что такие действия ОГП могут быть связаны с профессиональной деятельностью их сотрудника.

"К сотруднику НАБУ была применена физическая сила. О каком-либо подозрении сотруднику не сообщалось. Обыск проходил без решения суда и вероятно связан с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении НАБУ.

В Бюро отметили, что их сотрудник участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины.

"По имеющейся информации, накануне обыска за указанным сотрудником осуществлялось негласное наблюдение. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются", – подытожили в НАБУ.

В ОГП заявили, что проводили обыск у сотрудника Бюро потому, что он организовал слежку за зданием Офиса генерального прокурора.

"Камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников Офиса генерального прокурора. Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного положения тотальное снятие информации со здания государственного органа", – заявили в прокуратуре.

В ОГП отметили, что обыск состоялся после того, как госохрана обнаружила негласные мероприятия.

О применении физической силы к сотруднику НАБУ в Офисе генпрокурора ничего не сказали.

НАБУ ответило на обвинения в незаконной слежке

В Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали заявление Офиса генерального прокурора, который обвинил работника Бюро в незаконной слежке за админзданием ОГП. В НАБУ отметили, что их сотрудник действовал в соответствии с требованиями закона и не был обязан информировать ОГП о своих действиях.

НАБУ подчеркнуло, что режим военного положения не предусматривает запрета на документирование в рамках расследования коррупционных преступлений.

В Бюро объяснили правовые аспекты своей работы. Работники НАБУ не обязаны информировать прокуроров ОГП о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров в конкретном уголовном производстве.

"Подчеркиваем, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона. Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", – говорится в заявлении.

