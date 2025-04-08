Призывала уничтожать энергетику и не только: СБУ сообщила о новых подозрениях пропагандистке Скабеевой

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева получила от Службы безопасности Украины новые подозрения. Основанием для заочного сообщения о подозрении стали новые доказательства преступной деятельности россиянки, оправдывающей полномасштабную агрессию РФ против Украины и захват нашего государства.

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Скабеева неоднократно публично призывала к захвату ряда крупных городов, включая Киев, а также к уничтожению украинской энергетической системы. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности собрала новые доказательства преступной деятельности российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая оправдывает войну РФ против Украины и призывает к захвату нашего государства. По материалам дела, фигурантка входит в медийный пул Кремля, который использует ее для массового распространения информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы", – говорится в сообщении.

В рамках дела следователи задокументировали неоднократные призывы Скабеевой к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины.

Также она предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства, чтобы обесточить целые регионы в стране. Для этого пропагандистка призвала осуществлять комбинированные ракетно-дроновые удары по ключевым энергогенерирующим предприятиям, особенно в холодное время года.

"Эти и другие тезисы Скабеева регулярно продвигают в эфирах передачи "60 минут" на одном из ведущих рупоров Кремля – телеканале "Россия-1". Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности российской пропагандистки", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скабеевой о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей или другие тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

ст. 436 (пропаганда войны).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", – добавили в Службе.

Напомним, свое первое подозрение – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – Скабеева получила еще в конце марта 2022 года. Компанию ей тогда составил еще один топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Уже тогда следователи СБУ отмечали, что планируют объявить обоих подозреваемых в международный розыск.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ задержала в Польше кремлевского пропагандиста Кирилла Молчанова из пула Медведчука. Гражданин Украины подозревается в работе на российские спецслужбы: он собирал для россиян информацию о военных объектах в Мазовецком воеводстве.

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