Принес в рюкзаке пятиклассник: в Ужгороде эвакуировали школу из-за подозрительного предмета, похожего на боеприпас. Фото
1 апреля в Ужгороде из-за выходки ученика одной из местных школ пришлось эвакуировать все учебное заведение. Пятиклассник привлек ко вреду макет минометной мины.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья. Из-за своей "шутки" теперь парень вместе с родителями общается с правоохранителями.
Как рассказали полицейские, в 14:46 в них поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в местной школе.
Инспектор Службы образовательной безопасности немедленно эвакуировала из учебного заведения всех школьников и работников.
Как выяснилось, подозрительный предмет в школу принес в рюкзаке один из учащихся пятого класса.
На место происшествия вместе с полицейскими прибыли взрывотехники. Они установили, что обнаруженный предмет представляет собой малогабаритный макет минометной мины калибра 82 мм.
Следователи изъяли макет. Угрозы жизни и здоровью детей нет.
"Сейчас с семьей школьника работают ювенальные полицейские", – сообщили правоохранители.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в парке Феофания мужчина во время прогулки обнаружил две минометные мины. Саперы изъяли взрывоопасные предметы и доставили их на специальный полигон для уничтожения.
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