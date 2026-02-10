"Даже если ничего не зарабатываешь – платишь": украинка раскрыла подводные камни бизнеса в стране ЕС

Украинцы за рубежом активно занимаются предпринимательством, но на этом пути может возникнуть немало преград. Отсутствие клиентов, потребность постоянно искать пути для реализации своей продукции и траты денег в первый месяц (когда еще нет стабильного дохода) могут деморализовать, но важно не поддаваться отчаянию.

Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинка Алла Куйдич(@allakuidych), которая живет в чешском Брно и занялась предпринимательством в конце 2025 года. Более месяца назад девушка решила заняться приготовлением десертов.

"Первый месяц очень тяжело, потому что заказов практически нет, а за всё нужно платить. Аренда, все обязательные "поплатки" (коммунальные и административные платежи. – Ред.) – даже если ты ничего не зарабатываешь, ты все равно платишь", – объясняет Алла.

Девушка честно признается: сейчас она в "минусе" и даже не вышла в ноль. Впрочем она понимает, что собственное дело требует много вложений, денег и усилий, а прибыль приходит не сразу

"Поэтому на это нужно рассчитывать и не надеяться, что сразу у вас будет миллион заказов. Поэтому хочу посоветовать тем, кто хочет открыть свое дело, запастись финансами хотя бы на несколько месяцев. Потому что независимо от вашего заработка, вы будете вынуждены выбрасывать в месяц кругленькую сумму", – советует она.

Чтобы выйти из положения блогерша начала договариваться с заведениями, чтобы поставлять им свои десерты."Онлайн заказов вообще не хватает, чтобы это все перекрыть", – жалуется она.

На этом фоне Алла решила поделиться собственными наблюдениями. По ее мнению, ручная работа в Чехии очень ценится разве что на словах, поскольку клиенты озабочены только ценой.

"Большинству людей все равно на качество, им главное, чтобы это было дешево. Поэтому очень трудно кондитерам, которые работают практически даром", – объяснила украинка и добавляет, что с такого рода проблемами столкнулась не только она.

Поэтому она советует начинающим предпринимателям не падать духом и не судить по результатам первого месяца работы.

Но нужно время, месяц-два, это очень мало, чтобы делать какие-то выводы. Я буду пробовать, пробовать развивать. Пишите, вам интересно слушать, или выходы у меня не получаются, с какими-то трудностями я сталкиваюсь.

