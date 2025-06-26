Нацгвардия Украины осудила и назвала неприемлемым нападение на офицера 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича, которое произошло в Ивано-Франковске 13 июня. В НГУ отметили, что осуждают любые противоправные действия в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям.

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Об этом говорится в официальном заявлении НГУ, обнародованной в четверг, 26 июня. Также отреагировал на избиение украинского защитника заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар.

"Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям", – сказано в заявлении НГУ.

Правоохранители уже установили всех причастных к нападению на офицера, продолжаются следственные действия. В Нацгвардии убеждены, что виновные понесут наказание.

В НГУ отметили важность сохранения порядка и взаимного уважения между военнослужащими различных подразделений.

"Главное: следует всегда помнить, что у нас общий враг – это Россия, и мы должны быть в единстве в борьбе против него", – подчеркнули в Нацгвардии.

Напомним, что 13 июня в Ивано-Франковске неизвестные напали на военного. Им оказался майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень, который защищал "Азовсталь" и прошел плен.

Впоследствии 25 июня Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона отметила, что двум мужчинам сообщено о подозрении. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей.

Сам Кориневич обвинил в нападении бойцов Третьей штурмовой. По словам потерпевшего, он знает имена нападавших и их сообщников, а с некоторыми знаком лично. За ними тянется криминальное прошлое.

Реагируя на эту ситуацию, заместитель командира "Азова" Святослав Паламар подчеркнул, что для украинского воина главное достоинство. И не допустим оправдывать нападения на собратьев "тюремными понятиями".

Он отметил, что криминальная российская культура пытается проникнуть в Украину, чтобы подменить честь и достоинство "понятиями зека".

"Русский криминальный "мир понятых" теперь уже и через соцсети лезет в Украину, чтобы и на фронте в отдельных головах подменить честь и достоинство "понятиями зека" Такую чужую и захватническую российскую заразу должны словом и делом выкорчевать на корню. При малейших симптомах", – подчеркнул "Калина".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июня в Ивано-Франковске неизвестные совершили нападение на военнослужащего. Они избили 33-летнего мужчину и скрылись. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.

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