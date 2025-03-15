Полиция рассматривает три версии убийства одесского активиста Ганула: детали

Правоохранители рассматривают три версии убийства общественного деятеля Демяна Ганула, которое произошло 14 марта в Одессе. Одной из них является российский след, поскольку потерпевший имел четкую проукраинскую позицию.

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Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов в эфире телемарафона. Он добавил, что на месте убийства продолжается работа оперативников.

"Сегодня продолжает работать следственно-оперативная группа, мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего – это заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию совершения убийства в связи с личной неприязнью и конечно российский след, потому что этот человек был очень известен своей проукраинской позицией", – отметил замглавы Нацполиции.

Напомним, 14 марта около 10.30 утра, стало известно, что в Приморском районе Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула. Неизвестный выстрелил в него среди бела дня и скрылся. В городе объявили план перехвата, а событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта правоохранители по горячим следам задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве активиста и волонтера Демьяна Ганула. В квартире, где он скрывался, нашли оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление. Подозреваемым оказался старший лейтенант Сергей Сергеевич Шалаев 1978 года рождения.

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