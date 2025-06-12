Поймали на горячем: в Черкасской области разоблачили двух чиновниц ВВК, которые помогали избегать мобилизации за деньги. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации по состоянию здоровья в Черкасской области. Две чиновницы одной из военно-врачебных комиссий продавали фальшивые медицинские документы.

Видео дня

Они, в частности, позволяли получить незаконную отсрочку от службы в ВСУ. Об этом сообщило Управление СБУ в Черкасской области.

"Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили новую схему уклонения от мобилизации по состоянию здоровья. Чиновницы одного из ВВК торговали поддельными меддокументами для получения незаконной отсрочки военнообязанных во время мобилизации в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.

Организовали схему председатель одной из ВВК и ее секретарь. По данным следствия, за 40 тысяч гривен они оформляли фейковые консультативные заключения, которые дают право на отсрочку. Секретарь занималась поиском клиентов и передачей средств, а председатель ВВК - предоставляла инструкции по прохождению комиссии и оформлению необходимых жалоб.

По предварительным оценкам, злоумышленницам удалось оформить более 100 поддельных медицинских справок.

Секретаря задержали во время получения части взятки. У нее и в кабинете председателя комиссии изъяли наличные, добытые преступным путем.

Обеим женщинам сообщили о подозрении. Им инкриминируют получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК) и злоупотребление влиянием (ч.3 ст.369-2 УК). Санкция статей предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в пригороде Харькова задержали 31-летнего мужчину, который за вознаграждение в 11 тысяч долларов предлагал схему уклонения от службы в армии. Он обещал предоставить комплексную "услугу", которая позволила бы избежать мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и полиции Киева разоблачили работника Конституционного суда Украины и по совместительству адвоката, который за вознаграждение бронировал мужчин от призыва в ВСУ. Стоимость "услуг" составляла 15 тысяч долларов США с человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!