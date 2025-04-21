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Обещал "полный сервис": на Харьковщине задержан делец, который организовывал "схему" по уклонению от мобилизации

Екатерина Дутик
Расследование
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Уклонение от мобилизации - под Харьковом разоблачена новая схема

В пригороде Харькова задержан 31-летний мужчина, который за вознаграждение в 11 тысяч долларов предлагал схему уклонения от службы в армии. Он обещал предоставить комплексную "услугу", которая позволила бы избежать мобилизации.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Подозреваемому инкриминируют получение неправомерной выгоды с обещанием повлиять на государственных служащих, а также вымогание такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По замыслу дельца, клиента должны были снять с розыска, "оформить" в военное подразделение и выдать соответствующее удостоверение, позволяющее беспрепятственное передвижение по территории Украины и избегать мобилизационных мер. В дальнейшем мужчина пообещал полностью снять заказчика по военному учету. За весь пакет услуг фигурант хотел 13 тысяч долларов США.

В Харьковской области задержали дельца, предлагавшего схему уклонения от мобилизации

Кроме того, подозреваемый обещал за деньги повлиять на представителей одного из РТЦК и СП в Харьковской области, военно-врачебную комиссию и даже организовать фиктивное лечение в медицинском учреждении.

По сценарию, клиент должен "проходить службу" только формально, а затем лечь в больницу с вымышленным диагнозом, чтобы получить справку о непригодности к военной службе.

"Схема предполагала, что после снятия с розыска и "службы на бумаге", мужчину госпитализируют по легенде придуманной болезни. На самом же деле лечение не будет происходить — нужны были только справки для признания непригодности к военной службе", — говорится в сообщении.

Уклонение от мобилизации - на Харьковщине разоблачена новая схема

В ходе переписки 14 апреля злоумышленник согласился снизить сумму до 11 тысяч долларов. Через три дня, 17 апреля, он получил указанную сумму лично в автомобиле в поселке близ Харькова.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после передачи денежных средств. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу в размере 454 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается следствие. Полиция устанавливает возможных подельников в этой незаконной схеме.

Досудебное расследование осуществляет полиция Харьковской области при процессуальном руководстве прокуратуры, а оперативное сопровождение обеспечивают уголовный розыск и пограничная служба.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и полиции Киева разоблачили работника Конституционного суда Украины и по совместительству адвоката, который за вознаграждение бронировал мужчин от призыва в ВСУ. Стоимость "услуг" составила 15 тысяч долларов США с человека.

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