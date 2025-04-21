Обещал "полный сервис": на Харьковщине задержан делец, который организовывал "схему" по уклонению от мобилизации

В пригороде Харькова задержан 31-летний мужчина, который за вознаграждение в 11 тысяч долларов предлагал схему уклонения от службы в армии. Он обещал предоставить комплексную "услугу", которая позволила бы избежать мобилизации.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Подозреваемому инкриминируют получение неправомерной выгоды с обещанием повлиять на государственных служащих, а также вымогание такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По замыслу дельца, клиента должны были снять с розыска, "оформить" в военное подразделение и выдать соответствующее удостоверение, позволяющее беспрепятственное передвижение по территории Украины и избегать мобилизационных мер. В дальнейшем мужчина пообещал полностью снять заказчика по военному учету. За весь пакет услуг фигурант хотел 13 тысяч долларов США.

Кроме того, подозреваемый обещал за деньги повлиять на представителей одного из РТЦК и СП в Харьковской области, военно-врачебную комиссию и даже организовать фиктивное лечение в медицинском учреждении.

По сценарию, клиент должен "проходить службу" только формально, а затем лечь в больницу с вымышленным диагнозом, чтобы получить справку о непригодности к военной службе.

"Схема предполагала, что после снятия с розыска и "службы на бумаге", мужчину госпитализируют по легенде придуманной болезни. На самом же деле лечение не будет происходить — нужны были только справки для признания непригодности к военной службе", — говорится в сообщении.

В ходе переписки 14 апреля злоумышленник согласился снизить сумму до 11 тысяч долларов. Через три дня, 17 апреля, он получил указанную сумму лично в автомобиле в поселке близ Харькова.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после передачи денежных средств. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залогу в размере 454 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается следствие. Полиция устанавливает возможных подельников в этой незаконной схеме.

Досудебное расследование осуществляет полиция Харьковской области при процессуальном руководстве прокуратуры, а оперативное сопровождение обеспечивают уголовный розыск и пограничная служба.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и полиции Киева разоблачили работника Конституционного суда Украины и по совместительству адвоката, который за вознаграждение бронировал мужчин от призыва в ВСУ. Стоимость "услуг" составила 15 тысяч долларов США с человека.

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