"Похитили, чтобы сделать россиянами": подозреваемому и трем его сообщникам предъявлены обвинения в депортации детей из Украины

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении четырём представителям оккупационной администрации, которых следствие считает причастными к незаконному вывозу 53 украинских детей из временно оккупированной части Донецкой области в Россию. В октябре 2022 года детей сначала вывезли на автобусах в Ростов-на-Дону.

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Затем оттуда самолетом переправили в Московскую область. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

К организации депортации были причастны так называемый "министр здравоохранения ДНР" Дмитрий Гарцев, бывшая глава оккупационной "государственной службы по делам семьи и детей ДНР" Светлана Майборода, а также руководители захваченных детских домов Вячеслав Высягин и Виктор Гончаров.

Следователи установили, что осенью 2022 года Гарцев и Майборода поручили руководителям оккупационных медицинских учреждений организовать вывоз воспитанников детских учреждений. Депортацию маскировали под "эвакуацию", хотя детей перемещали с оккупированной территории в государство-оккупанта.

По прибытии в Россию детей распределили между социальными учреждениями. Параллельно российские органы начали оформлять их в соответствии с законодательством РФ, в частности вносить соответствующие сведения в государственные базы данных и готовить детей к передаче российским семьям.

28 детей из этой группы были переданы под опеку граждан России. Анкеты несовершеннолетних также появлялись на российском портале по вопросам усыновления.

Такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Статья 49 IV Женевской конвенции запрещает принудительное индивидуальное или массовое перемещение или депортацию гражданского населения с оккупированной территории на территорию государства-оккупанта.

Действия четырёх фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемые находятся на временно оккупированной территории, поэтому им предъявили подозрения заочно. Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению причастных к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины Россия системно и целенаправленно использует школы для навязывания детям собственной истории, языка и имперских нарративов. Для учеников готовят новые обязательные предметы, которые полностью искажают историю.

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