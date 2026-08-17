Почти миллиард гривен убытков: в Закарпатье раскрыли случай незаконной добычи андезита. Фото

В Закарпатье правоохранители раскрыли масштабную схему незаконной добычи андезита (магматическая вулканическая горная порода), из-за которой государство понесло убытки в размере почти 1 млрд грн. В течение 2025–2026 годов из карьера было незаконно добыто более 417 тысяч кубометров полезного ископаемого.

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По делу фигурируют четверо подозреваемых, среди которых депутат Закарпатского областного совета. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

Незаконная добыча андезита велась во время разработки карьера в Ужгородском районе. При этом предприятие, осуществлявшее работы, не имело необходимого заключения об оценке воздействия на окружающую среду.

По версии следствия, к организации схемы были причастны руководители и совладельцы компании. Также к противоправной деятельности привлекли главного инженера предприятия и руководителя другой коммерческой структуры.

"В течение 2025–2026 годов участники схемы незаконно добыли более 417 тысяч кубометров андезита. Проведенная инженерно-экологическая экспертиза установила сумму причиненного государству ущерба – 949,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Правоохранители также выяснили, что участники схемы могли легализовать около 98,9 млн грн, полученных от незаконной добычи андезита. В рамках расследования было проведено 18 обысков.

Участникам схемы было предъявлено подозрение

По результатам следственных действий и на основании собранных доказательств четырем фигурантам было объявлено о подозрении.

Так, депутату Закарпатского облсовета и главному инженеру предприятия инкриминируется незаконное использование недр по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Еще двум участникам схемы инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о руководителе и соучредителе предприятия, а также о директоре коммерческой структуры, через которую реализовывали незаконно добытый андезит.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию схемы", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские правоохранительные органы усилили борьбу с мошенническими колл-центрами. В результате с 3 августа была пресечена деятельность 94 таких мошеннических схем и изъято десятки, если не сотни миллионов гривен в национальной и иностранной валюте, золоте, ювелирных украшениях и криптовалюте.

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