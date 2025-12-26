'Пленки Витива': ВАКС избрал меру пресечения для подозреваемого во взяточничестве депутата Волынского облсовета

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета Анатолию Витиву, которого подозревают во взяточничестве. Суд постановил применить к нему залог в размере 10 миллионов гривен и обязал носить электронное средство контроля.

Решение приняли 24 декабря, частично удовлетворив ходатайство прокуроров. Об этом сообщают ZAXID.NET и Волыньпост.

По решению суда, Анатолий Витив должен выполнять ряд процессуальных обязательств: прибывать по вызову правоохранителей, сообщать об изменении места жительства, не отлучаться за пределы области без разрешения, не общаться с фигурантами дела, сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у представителей местной власти и объявили подозрения во взяточничестве двум депутатам от ВО "Свобода" – Анатолию Витиву и депутату Луцкого городского совета Николаю Федику. Также подозрение в предоставлении неправомерной выгоды сообщили бывшему народному депутату и предпринимателю Юрию Савчуку.

По версии следствия, речь идет о возможном влиянии на принятие положительных решений органами местного самоуправления относительно земельного участка под застройку многоэтажного жилья в Луцке. Вероятная сумма взятки составляла около 30 тысяч долларов.

Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос предупредил, что в случае возникновения необходимости могут быть опубликованы новые "пленки Миндича". Также готовятся новые подозрения.

