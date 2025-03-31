Перевыпускали карты клиентов и присваивали их средства: во Львовской области будут судить работников банка. Фото

На Львовщине будут судить работников банка, которые перевыпускали карточки клиентов и присваивали их деньги. Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Дело направлено в суд.

Во Львовской области привлекут в суд организованную преступную группу работников одного из отделений банка. Злоумышленники без ведома клиентов перевыпускали их карты и присваивали средства со счетов.

"Сумма нанесенного ущерба превышает миллион гривен. В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении фигурантов", – говорится в сообщении.

Напомним, полиция Киевской области совместно с СБУ разоблачили мужчину, который, по информации следствия, завладел деньгами родственников военнопленных и пропавших без вести. Мошенник обещал людям за вознаграждение предоставить информацию об их близких. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мошенник предлагал "помощь" с трудоустройством на должность следователя в Центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР). За это он хотел 20 тыс. долларов. Мужчина уверял, что "решить вопрос" о трудоустройстве может с помощью необходимых связей. Ему грозит лишение свободы сроком 8 – 12 лет.

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