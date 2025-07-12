Священники без гражданства: насколько болезненной стала потеря украинского паспорта для УПЦ МП

Глава пророссийской УПЦ МП Онуфрий (в миру – Орест Березовский) потерял гражданство Украины за то, что имел российское, но скрывал это.

Видео дня

Как сам факт утраты украинского гражданства может повлиять на дальнейшую мирскую жизнь пана Ореста, да и вообще – какие неудобства влечет за собой утрата гражданства в принципе, рассказывает OBOZ.UA.

В жизни духовной – без изменений

Украинское гражданство Ореста Березовского было прекращено по материалам СБУ (соответствующий указ подписал президент Украины). Служба безопасности установила, что митрополит Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году, но об этом не сообщил в уполномоченные органы власти Украины. Однако продолжал и далее пользоваться статусом украинского гражданина. При этом СБУ инкриминирует Онуфрию поддержку политики руководства РПЦ.

Сразу стоит отметить, что на жизнь духовную потеря Онуфрием украинского гражданства не повлияет никак. Религия у нас отделена от государства, и все свои обязанности Онуфрий, как предстоятель УПЦ МП, будет выполнять и впредь. В этом отношении никто ему ничего запретить не может. Разве что – коллеги по церкви.

"Тут можно вспомнить, например, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, который также потерял украинское гражданство по указу президента. Еще в декабре 2022 года, за пособничество и оправдание российской агрессии против Украины. Ну и что? Мало того, что продолжает вести религиозную деятельность, так еще и пытается оспорить указ в судебном порядке", – рассказывает OBOZ.UA заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

Одним словом, запретить иерархам, лишенным украинского гражданства, и далее охмурять паству идеями "русского мира" невозможно. Впрочем, тут даже может быть обратный эффект.

"В принципе, если нельзя запретить руководить, то депортировать – можно. Но священник тут же превратится в жертву "гонений за веру", со всеми вытекающими последствиями. Среди своих только героем станет. Проще их в этом плане вообще не трогать. Забыть, будто бы и не было", – говорит OBOZ.UA юрист Наталья Костишин.

Санкции для лишенных гражданства

А вот с точки зрения мирской жизни утрата гражданства может иметь довольно неприятные последствия: она влечет за собой потерю многих прав и привилегий. В 1918-1936 годах на территории бывшего Советского Союза для таких даже специальный термин появился – лишенцы.

Основные проблемы при утрате гражданства:

– потеря права на проживание, работу, социальную защиту, бесплатное медицинское обслуживание и образование;

– потеря права на свободный въезд и выезд из страны, а также на получение консульской поддержки;

– потеря права на голосование, участие в выборах.

Могут быть и наказания экономического характера. Например, санкции, введенные против иерархов УПЦ МП за пособничество и оправдание российской агрессии против Украины, предусматривают заморозку финансовых активов и запрет на ведение коммерческой деятельности. Для относительно молодых священников это может быть довольно неприятным шагом. Богу Богово, но бизнес есть бизнес.

"Впрочем, что касается собственно Онуфрия, ему эти многие санкции, как говорится, до лампочки. Запрет голосовать, счет в банке? Даже не знаю, надо ли это ему. Вот выезд за границу – это да. Он ежегодно совершал паломничество на Афон, теперь могут быть проблемы. С другой стороны, он в возрасте, старенький, ему 80 лет..." – говорит Людмила Филипович.

По ее мнению, в данном случае самое эффективное наказание для Онуфрия – намек на то, что он лгал. Для церковного иерарха это должно быть крайне болезненно.

"Онуфрий получил российское гражданство в 2002 году, однако говорил, что избавился от него. Но я думаю, что гражданство было и раньше. Онуфрий был не последним человеком в лавре Сергиева Посада, он часто ездил в Россию. И для удобства паспорт РФ у него был наверняка. А лгать – это грешно", – говорит религиовед.

Кстати, в Украине принят закон о множественном гражданстве. Но в документе отдельно отмечено, что гражданам Украины нельзя добровольно получить российское гражданство. Это фактически приравнено ко смертным грехам.