Оправдывали преступления России: СБУ разоблачила в Одессе клириков УПЦ МП, которые восхваляли оккупантов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе клириков УПЦ МП, которые восхваляли Россию и оправдывали военные преступления оккупантов. Предателями оказались 58-летний священник храма Одесской епархии и 44-летний протоиерей УПЦ (МП).

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 12 августа. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

Детали дела

"Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов в Одессе. Фигуранты распространяли враждебную пропаганду, оправдывали войну России в Украине и восхваляли рашистов", – говорится в сообщении.

Известно, что 58-летний священник поддерживал контакты с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Игорем Марковым, которому СБУ уже объявила подозрение в государственной измене. Сейчас он скрывается на территории РФ.

Также священнослужитель сотрудничал с коллаборационистом Валерием Кауровым, который в 2014 году бежал в страну-агрессора и заявил о создании кремлевского проекта "Одесская народная республика – Новороссия".

По заданию Каурова клирик вместе с 23-летней дочерью фотографировался с пустыми листами бумаги рядом с известными местами Одессы, после чего отправлял снимки в Россию. Там пропагандисты "дорисовывали" на листках призывы к оккупации города, якобы от имени одесситов, и распространяли эти фейки через российское телевидение и Telegram-каналы.

Еще один 44-летний фигурант в проповедях публично оправдывал российские удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Что грозит клирикам

"Судебно-лингвистические экспертизы, проведенные по инициативе Службы безопасности, подтвердили факты информационно-подрывной деятельности обоих задержанных священнослужителей в пользу страны-агрессора", – указано в сообщении.

СБУ сообщила обоим о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

– чч. 2, 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников;

– ч. 1 ст. 161 – нарушение равноправия граждан по религиозным убеждениям.

За совершенное, злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в конце апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным представителям русской православной церкви. Они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на информацию агенту обещали "эвакуировать" его семью на территорию РФ.

