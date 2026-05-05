'Он играл в Бога': журналистское расследование воссоздало хронологию теракта и психологический портрет голосеевского стрелка

SWEET.TV обнародовал первое детальное журналистское расследование теракта в Голосеево, где вооруженный мужчина открыл огонь по людям и захватил заложников. Авторы воссоздали хронологию событий и попытались объяснить мотивы нападавшего.

Видео дня

Расследование вышло в программе "Расследование с Андреем Данилевичем" и стало первым полным анализом трагедии по горячим следам.

Шесть убитых за считанные минуты

18 апреля около 16:30 58-летний Дмитрий Васильченков открыл стрельбу возле собственного подъезда. Первыми жертвами стали его соседи: он убил Александра Арбузова, 31-летнюю сестру его жены, а также ранил 11-летнего сына.

Далее стрелок двинулся по улице, где застрелил 65-летнего Михаила Блонского, который возвращался из магазина. Несмотря на то, что мужчина поднял руки и показывал, что безоружен, нападающий выстрелил ему в артерию — он скончался на месте. Семья узнала погибшего по видео в соцсетях. Следующей жертвой стал таксист Игорь Савченко — его автомобиль расстреляли во дворе.

За 11 минут нападавший убил шесть человек, после чего зашел в супермаркет, где открыл огонь и взял заложников. По словам матери одного из погибших, 25-летнего Владислава, стрелок за полторы минуты убил охранника, смертельно ранил кассиршу и застрелил еще одного парня.

"Сын очень испугался, отвернулся, присел и закрылся руками. Но пуля настигла его", – рассказала мать погибшего.

"Он играл в Бога": психологический портрет стрелка и мотивы

Психолог Елена Шершнева отмечает, что нападавший имел признаки длительных психических расстройств — паранойи, мании преследования и бредовых идей. Он неоднократно обращался к правоохранителям с заявлениями о якобы слежке за ним, а также публиковал соответствующие сообщения в соцсетях.

По ее словам, мужчина чувствовал глубокую неуверенность и внутреннюю никчемность, а само преступление стало для него способом самоутверждения.

"Он длительное время страдал бредовыми идеями, паранойей, манией преследования. Обращался к правоохранителям с жалобами, что за ним следят. Он чувствовал глубокую неуверенность, собственную никчемность. И его преступление — это сплошная демонстрация, попытка заявить о себе", – проанализировала Елена Шершнева личность террориста.

Террорист – пенсионер без семьи, без друзей, без хобби, чья жизнь сводилась к просмотру видео в интернете и конструированию теорий заговора. Он посылал правоохранителям жалобы, что за ним якобы следят, делал параноидальные сообщения в соцсетях.

На записях слышно, как стрелок шел по улице с оружием и обращался к прохожим, решая их судьбу: кому-то он приказывал: "беги", а кому-то говорил: "ты будешь жить".

"Такая игра в Бога – это свидетельство глубокой нарциссической травмы и попытки заявить о себе жестоким, бесчеловечным способом", – объясняет эксперт.

Известно, что стрелок готовился к нападению длительное время: накапливал оружие, обновлял разрешения и тренировался стрелять.

В то же время непосредственным поводом стала мелкая бытовая ссора с соседями, которая задела его внутренние комплексы. Ощущение собственной никчемности и невостребованности, по оценкам специалистов, стало триггером, и он взорвался. Преступление стало для Васильченкова способом "заявить о себе". Он совершил его днем, публично, в людном месте, не выдвигая никаких требований.

Полное расследование "Голосеевский стрелок" доступно на SWEET.TV.

Напомним, 18 апреля 2026 года на Голосеевском проспекте в Киеве произошел теракт, во время которого погибли 7 человек, более 10 получили ранения. Террорист был обезврежен во время штурма супермаркета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!