Обстрелы не утихают: на Купянщине из-за удара РФ погибли два человека. Фото

Страна-террорист даже во время так называемых мирных переговоров не прекращает обстреливать гражданское население Украины. В понедельник, 2 июня, очередная российская атака на Купянщину (Харьковская область) унесла жизни двух женщин.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что правоохранителями уже начато досудебное расследование по факту "Совершение военного преступления, повлекшего гибель людей" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"2 июня около 16:30 Россия совершила обстрел жилого квартала поселка Ковшаровка Купянского района. 64-летняя женщина погибла на месте. Еще одна жительница 62 лет получила тяжелые ранения. К сожалению, жизнь пострадавшей спасти не удалось. Она умерла", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в понедельник, 2 июня, нанесли удары FPV-дронами по пожарной части в Степногорске Запорожской области. В результате атаки ранения получили 12 спасателей.

Как позже сообщил президент Владимир Зеленский из-за того, что Россия атакует наши газохранилища и инфраструктуру добычи, в Украине может быть дефицит газа. Наше государство продолжает переговоры Норвегией по поставкам голубого топлива.

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