Наводил российские ракеты по западным областям Украины: как наказали предателя из Славуты

Агент российских спецслужб наводил ракеты РФ на стратегические объекты в западных областях Украины. Суд приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

По данным следствия, мужчина сотрудничал с "крымским управлением ФСБ" и пытался обеспечить удары по железнодорожной инфраструктуре для нарушения логистики украинских военных. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Расследование установило, что житель Славуты готовил ракетный удар по железнодорожным объектам региона. Для этого он пытался установить GPS-трекер возле местного филиала "Укрзализныци", чтобы российские войска могли точно попасть в "цель".

План действий злоумышленника должен был нарушить перевозки грузов, в частности военных эшелонов Сил обороны Украины.

Агента задержали при попытке установки GPS-наводчика на месте запланированного обстрела. Следствие подтвердило, что он выполнял задание ФСБ в обмен на деньги, которые обещали перевести на банковскую карточку.

Во время обыска по месту жительства фигуранта СБУ изъяла ноутбук, телефоны и SIM-карты, подтверждающие его связи с российской спецслужбой.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения) и назначил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

