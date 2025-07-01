В Ивано-Франковском городском суде 30 июня не смогли избрать меру пресечения для двух военнослужащих 3 отдельной штурмовой бригады, которых подозревают в нападении на майора 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича. Рассмотрение перенесли из-за того, что подозреваемые не явились на заседание.

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Причиной неявки было указано выполнение ими боевого задания, суд обратился в Военную службу правопорядка с запросом, который поможет это проверить. Подробности со ссылкой на адвоката Кориневича Олега Слободяника сообщило "Слідство. Інфо".

Правозащитник в комментарии проекту отметил, что заседание по определению меры пресечения для подозреваемых в нападении на Кориневича военнослужащих 3 ОШБр Семена Клока и Василия Бондаренко перенесли, потому что ни один, ни второй не явились в суд. Подозреваемые заявили, что не могут прибыть на заседание из-за выполнения боевого задания.

Поэтому суд направил запрос в Военную службу правопорядка суд направил запрос с целью проверить эту информацию.

Новую дату заседания пока не назначили.

Напомним, 14 июня в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что накануне в облцентре неизвестные совершили нападение на военнослужащего. Они избили 33-летнего мужчину и сбежали. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.

Впоследствии стало известно, что жертвой нападения стал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрей Кориневич, участвовавший в обороне Мариуполя и прошедший российский плен.

Известно, что двое мужчин в масках напали на Кориневича, во дворе жилого дома. По данным следствия, они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики. Нападавшие избили азовца и распылили ему в лицо химическое вещество. Андрей Кориневич получил ожоги глаз, а также ссадины на коленях и предплечье.

Правоохранители установили личности нападавших, а 25 июня Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона отметила, что двум мужчинам сообщено о подозрении. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей.

Сам Кориневич обвинил в нападении бойцов Третьей штурмовой. Потерпевший отмечал, что знает имена нападавших и их сообщников, а с некоторыми знаком лично – и что эти люди имеют связанное с криминалом прошлое.

Реагируя на эту ситуацию, заместитель командира "Азова" Святослав Паламар отметил, что для украинского воина главное достоинство. И не допустим оправдывать нападения на собратьев "тюремными понятиями".

Он отметил, что криминальная российская культура пытается проникнуть в Украину, чтобы подменить честь и достоинство "понятиями зека".

"Русский криминальный "мир понятий" теперь уже и через соцсети лезет в Украину, чтобы и на фронте в отдельных головах подменить честь и достоинство "понятиями зека". Такую чуждую и захватническую российскую заразу должны словом и делом выкорчевать на корню. При малейших симптомах", – подчеркнул "Калина".

А в Нацгвардии назвали неприемлемым нападение и осудили его.

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