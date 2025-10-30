Наложил полную кровать денег: в Мукачево будут судить работника РТЦК, который организовал схему побега мужчин из центра комплектования. Фото

Государственное бюро расследований отчиталось о досудебном расследовании "деятельности" инструктора Мукачевского РТЦК и СП. Дело и обвинительный акт в отношении работника ТЦК, который организовал схему побега мужчин из центра комплектования, уже передано в суд.

Обвиняемого будут судить за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в ГБР.

Детали дела

Инструктора задержали еще в феврале 2025 года во время получения 10 тысяч долларов США за содействие в уклонении от прохождения военной службы двум военнослужащим.

Следствие установило, что фигурант организовал схему помощи уклонистам и военным в побеге. Он тайком выводил призывников из центра комплектования за 3-4 тысячи долларов. Военным, которые только что вернулись после самовольного оставления части, инструктор способствовал в повторном побеге из батальона резерва – уже за 4–5 тысяч долларов.

"Более того, во время частных разговоров с бойцами он сам склонял их к повторному побегу. Фигурант уверял "клиентов", что покажет путь, по которому можно выйти за расположение части в обход патрулей. Там беглецов должен был ждать его знакомый, который собственным автомобилем доставит их в безопасные локации", – рассказали в ГБР.

Что будет теперь

По такой схеме место несения службы оставили по меньшей мере пять военнослужащих, считают в ГБР.

Правда, пять "клиентов" – это по указанной схеме максимум 25 тысяч долларов. Согласно фото с обысков у фигуранта, денег у него изъяли гораздо больше. Только на кровать правоохранители выложили значительно большую сумму денег, найденных у инструктора ТЦК. А еще есть золотые слитки.

Так или иначе, обвиняемого будут судить за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, отметили в ГБР.

В Мукачевском РТЦК никак не прокомментировали – ни в феврале задержание своего инструктора, ни сейчас выводы следствия ГБР.

