Обозвали 'тыловой крысой' и задули перцовым баллоном: в Одессе работник ТЦК, полицейский и участники 'ОО' совершили нападение на защитника

На днях в Одессе группа неизвестных совершила нападение на военнослужащего, находящегося на реабилитации. Среди нападавших, которые обзывали защитника "тыловой крысой" и применили против него перцовый газ, предположительно были сотрудник ТЦК и полицейский.

Видео дня

В Одесском областном ТЦК пообещали провести служебное расследование и заверили, что будут оказывать полное содействие следствию. Однако военнослужащий и блогер Александр "Гром" Грамарчук, который рассказал о нападении на его побратима и кума, в искренность этих заявлений не верит.

В Одессе группа мужчин напала на военнослужащего

О нападении на своего побратима Грамарчук написал на Facebook вечером в понедельник, 27 октября, – в день, когда произошел инцидент.

По его словам, нападение произошло в районе синагоги на улице Корженко. Побратима и кума Грамарчука, действующего военнослужащего, остановила группа мужчин. Один из них, по словам военного, показал свой военный билет и служебное удостоверение Приморского РТЦК и СП города Одесса. Военный билет демонстрировал и еще один человек из группы. Остальные же имели удостоверение "добровольческой общественной организации".

"Во время разговора группа лиц прибегла к унижению военнослужащего, назвав его на русском языке "тыловая крыса", при предъявлении военного билета он был вырван из рук с повреждением обложки. Замечу, что военнослужащий находится в отпуске по лечению на реабилитации. Под конец конфликта лицо с удостоверением ОО применило перцовый баллон, в результате чего военнослужащему были нанесены физические повреждения, а сами нападавшие прибегли к бегству на двух единицах автомобильного транспорта", – написал Грамарчук.

Больше о причинах возникновения конфликта, том, почему к защитнику подошли упомянутые лица и что предшествовало оскорблениям в его адрес, которые завершились применением спецсредств, Грамарчук не сообщил ни в первом, ни в остальных посвященных инциденту сообщениях.

Он добавил, что пострадавший подал заявление о нападении в полицию. Правоохранители опросили свидетелей. Также, отметил "Гром", на месте, где произошел конфликт, установлены камеры видеонаблюдения, что значительно облегчает дело идентификации нападавших.

Грамарчук также подчеркнул, что требует найти и привлечь к ответственности тех, кто напал на военнослужащего, который защищает Украину с 2015 года.

Впоследствии Грамарчук уточнил, что его побратим, на которого было совершено нападение, передвигается на ортезе – это медицинское устройство для поддержки, коррекции и защиты суставов и мышц, которое может фиксировать, ограничивать или помогать движению поврежденной конечности, он применяется при травмах, заболеваниях, в послеоперационный период или для профилактики, чтобы уменьшить боль, стабилизировать сустав и ускорить реабилитацию.

Также "Гром" добавил, что одним из нападавших якобы был сотрудник полиции, на котором была включенная бодикамера.

"Предложения: личный состав РТЦК откомандировать для выполнения боевых задач в подразделения, требующие доукомплектования в первую очередь. Членов ГО задержать и после прохождения ВВК направить тоже по этому маршруту. Пострадавший военнослужащий готов их взять даже в свое подразделение. И это довольно великодушно с его стороны. А еще он обещает их научить государственному языку. Бесплатно", – написал Грамарчук.

Он требует от Одесского областного ТЦК назвать причастных к инциденту сотрудников, "фамилии и номера дел в ЕРДР" в отношении всех фигурантов, а в придачу – предоставить объяснения "сотрудничества с так называемыми "ДФТГ" и ОО".

Реакция Одесского областного ТЦК

В Одесском областном ТЦК отреагировали на сообщение о нападении в тот же день, когда оно произошло.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП тщательно изучает информацию, распространенную в социальных сетях, относительно позорного нападения на действующего военнослужащего в Приморском районе города Одесса. По данному факту начата неотложная проверка с целью установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц. Выясняется, имеют ли лица, упомянутые в публикациях, отношение к военнослужащим ТЦК и СП. Также проверяется информация о возможном участии в инциденте посторонних лиц, которые могли представляться членами "добровольческих формирований", – указано в официальном заявлении.

В Одесском ОТЦК также пообещали, что в случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП немедленно инициируют служебное расследование.

"Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, а виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, согласно действующему законодательству. Одесский областной ТЦК и СП уже сотрудничает с правоохранительными органами для обеспечения объективного и всестороннего расследования", – заявили в областном ТЦК.

После этого к упомянутой теме на странице Одесского ОТЦК больше не возвращались, а возможность комментировать сообщение с официальным заявлением об инциденте ограничили.

В полиции Одесской области на сообщения о возможном участии в нападении полицейского публично не реагировали.

Сам Грамарчук пожаловался, что по состоянию на 16:45 28 октября на контакт с ним по инциденту представители Одесского областного ТЦК не выходили, а на Facebook-странице Приморского РТЦК его заблокировали.

Также Грамарчук сообщил, что обратился в Службу безопасности Украины с обращением относительно "привлечения к противоправной деятельности гражданских лиц и отдельных представителей Национальной полиции Украины" и пообещал информировать о дальнейшем развитии событий и результатах обращения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе пьяный полицейский разбил стекло на авто ТЦК прикладом: за дело взялись детективы Государственного бюро расследований.

Тем временем на Полтавщине огласили приговоры мужчинам, которые с газовым баллончиком и дубинкой набросились на военнослужащих ТЦК. А на Тернопольщине мужчины "подрезали" машину ТЦК и "отбили" мобилизованного: в результате нападения есть пострадавший.

В то же время в Киеве продолжается расследование обстоятельств смерти мобилизованного. Киевлянина Романа Сопина мобилизовали 23 октября, а уже на следующий день его родителям сообщили, что у их сына – серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой пришлось делать трепанацию черепа. Врачам не удалось спасти его жизнь, через некоторое время мужчина умер, не выходя из комы.

В полиции Киева сообщили, что по факту смерти Сопина начали досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины – "умышленное убийство".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!