На Житомирщине на строительстве командного пункта ВСУ 'заработали' около 2,7 млн грн: разоблачены злоумышленники. Фото

СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве военного объекта на Житомирщине. Правоохранители задержали совладелицу частной компании, которая отвечала за технический надзор за работами и, по версии следствия, подписала документы о завершении незавершенного объекта.

Речь идет о строительстве командного пункта для одной из воинских частей ВСУ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Таким образом частная компания получила государственный заказ на строительство оборонного объекта. Совладелица предприятия одновременно выполняла функции инженера по техническому надзору и должна была контролировать качество и сроки выполнения работ.

Впрочем, как установили правоохранители, чиновница подписала акт передачи объекта на баланс воинской части несмотря на то, что строительство фактически не было завершено. Кроме того, подрядчики использовали некачественные строительные материалы.

В результате командный пункт оказался непригодным для использования по оборонному назначению. Проведенная инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила ненадлежащее техническое состояние сооружения.

Убытки государственному бюджету составляют не менее 2,7 млн грн. Сейчас фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК – служебная халатность. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследование для установления всех лиц, причастных к сделке. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

