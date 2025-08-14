На трассе Киев-Одесса в Умани перевернулся грузовик с 'Кока-Колой': полиция установила причину. Видео

На автодороге М-05 Киев – Одесса, в пределах города Умань, произошла масштабная авария с участием грузовика, перевозившего продукцию Coca-Cola. Одной из причин ДТП является несоблюдение водителями технически исправного состояния автомобиля.

Видео дня

Об этом сообщили в патрульной полиции Черкасской области. Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что водитель тягача Volvo с полуприцепом перед рейсом не проверил техническое состояние транспортного средства.

Уже во время движения на большой скорости лопнуло переднее левое колесо. Потеряв контроль над управлением, фура врезалась в металлический отбойник, перевернулась и столкнулась с другим грузовым автомобилем DAF, который двигался рядом.

К счастью, несмотря на серьезные повреждения обоих транспортных средств, обошлось без погибших и тяжело травмированных. На месте работали полицейские, спасатели и коммунальные службы, ведь после аварии часть груза оказалась на дороге.

На водителя Volvo составили протокол по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA

