На Львовщине мужчина взорвал гранату после того, как его авто остановила полиция: все обстоятельства инцидента. Фото

В воскресенье, 16 ноября, на Львовщине произошло чрезвычайное происшествие. Военный в СЗЧ (самовольное оставление части) бросил гранату в полицейских и работников ТЦК.

Видео дня

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Самборском районе. Об этом сообщает региональная полиция.

"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил Правила дорожного движения", – говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что водитель, 37-летний житель одного из сел Самборского района, во время общения с полицейскими возле машины, достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи Самборского районного отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины и ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что житель Запорожья отказался от повестки и более полутора лет не приходил в территориальный центр комплектования. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации.

OBOZ.UA писал:

– На Полтавщине судили мужчину, который получил повестку, но не пришел в ТЦК. Гражданину инкриминировали уклонение от мобилизации. При рассмотрении дела суд учел ряд смягчающих обстоятельств и раскаяние мужчины – и принял довольно неожиданное решение. Вместо попасть в тюрьму обвиняемый получил год испытательного срока.

– В Полтаве перед судом предстал человек, который изготавливал фальшивые повестки о вызове в ТЦК. Вместе с сообщником он продавал их военнообязанным, которые стремились избежать мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!