В Полтаве вынесли приговор мужчине, который подделывал повестки и продавал их для избежания вызова в ТЦК

В Полтаве перед судом предстал мужчина, который изготавливал фальшивые повестки о вызове в ТЦК. Вместе с сообщником он продавал их военнообязанным, которые стремились избежать мобилизации.

Видео дня

Злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы, однако в тюрьму он не попадет. Подробности со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений сообщает "Суспільне Полтава".

Суть дела

Как следует из материалов дела, подзаработать на страхе земляков по мобилизации решил полтавский маркетолог. Подделывать повестки о вызове в ТЦК и СП он начал с октября прошлого года. Полтавец изготавливал бланки и накладывал на них оттиски гербовой печати и подписи уполномоченных лиц ТЦК и СП, и оцифровывал их по своему месту работы в "Verholy Relax Park". Электронные файлы поддельных документов он хранил на собственном ноутбуке.

К своему маленькому "бизнесу" обвиняемый привлек сообщника. Задачей последнего было внесение анкетных данных военнообязанных региона, которые хотели приобрести поддельные документы, номеров повестки, даты заполнения, а также даты и цели вызова в ТЦК.

Вместе только в октябре мужчины изготовили около 20 фальшивых повесток, которые затем продали военнообязанным мужчинам на Полтавщине.

Впоследствии осужденный повторил содеянное и 2 февраля и 4 апреля 2025 года, подделав еще около 40 повесток, которые передал сообщнику для дальнейшего сбыта военнообязанным.

Когда полтавчанин попал в поле зрения правоохранителей и те пришли с обыском к нему домой – в квартире они нашли фиктивные повестки с целью вызова в ТЦК. Результаты экспертизы обнаружили рукописные записи, выполненные осужденным.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Что решил суд

Шевченковский районный суд города Полтавы признал мужчину виновным по части 2 статьи 28 "Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", по части 1 статьи 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований" и по части 3 статьи 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Впрочем, за решетку осужденный так и не попал: его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд оправдал российского оккупанта по делу о мародерстве на Киевщине. Речь идет о росгвардейцеЕвгении Мурзинцеве, который, по данным обвинения, проник в частный дом в селе Блиставица Бучанского района и похитил оттуда имущество владельцев, то есть прибег к мародерству.

Впрочем, судья пришел к выводу, что доказать, что именно Мурзинцев совершил это преступление, невозможно, хотя вещи и действительно были украдены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!