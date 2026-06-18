На Ивано-Франковщине произошел конфликт между группой оповещения ТЦК и местными жителями: все подробности

В поселке Богородчаны Ивано-Франковскойобласти вечером 16 июня произошел конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования, правоохранителями и группой гражданских мужчин. Во время этого инцидента полицейская на служебном автомобиле совершила наезд, "прокатив" на капоте одного из участников ссоры.

Видео дня

Она проехала несколько метров, а затем резко остановилась – пешеход по инерции упал на землю. После этого представительница полиции снова тронулась с места и уехала с места происшествия. Соответствующее видео очевидцы распространили в социальной сети Facebook.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области подтвердила конфликт. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Копы (по состоянию на 17 июня) продолжали установление всех обстоятельств. Они заявили, что 16 июня около 18:00 полицейская заступила на службу в составе группы оповещения совместно с военнослужащими Ивано-Франковского РТЦК и СП.

Они проверяли военно-учетные документы одного из граждан, когда к ним подошла группа лиц и начала препятствовать исполнению служебных обязанностей.

"Во время общения между участниками возник конфликт. В настоящее время по этому факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. После завершения проверки действиям всех участников будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством", – заверили правоохранители.

Осторожно, в видео звучит нецензурная лексика!

Как писал OBOZ.UA:

– Министерство обороны Украины инициировало масштабные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В МО заявляют о необходимости глубокой реформы системы ТЦК, которая должна изменить подходы к мобилизации и взаимодействию с гражданами.

– В то же время на Волыни в Ковельском районе мужчины избили сотрудника ТЦК и СП лопатами. Также был поврежден служебный автомобиль военных. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!