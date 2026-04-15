На государственном предприятии "Рыхальское", которое находится в собственности Фонда госимущества, в Житомирской области фиксируется гибель скота, которая могла произойти из-за ненадлежащего ухода за животными. На проблему обратили внимание журналисты.

Об этом пишет "Телеграф".

Они отмечают, что, по словам очевидцев и бывших работников, элитные коровы умирают на предприятии от истощения, ведь якобы не имеют доступа к воде и кормам. В то же время зимний период, как отмечают СМИ, также стал испытанием для животных, ведь у них фиксировались выкидыши и гибель молодняка. Одной из причин очевидцы называют то, что коров якобы держали под открытым небом, но официальных подтверждений этой информации нет.

Более того, по данным журналистов, трупы животных утилизируются с нарушениями.

Журналисты отмечают, что фермы предприятий посещали специалисты из Емильчинского филиала Госпродпотребслужбы, но беспокойства состоянием животных не выразили.

"Они в своем письменном заключении указали, что коровы находятся в надлежащем состоянии... Коровы не только в критическом дистрофическом состоянии, а на коже некоторых из них появились небольшие ранки. Специалисты говорят, что это может быть из-за наличия паразитов, например, вшей", – отмечают журналисты.

По данным СМИ, из пятидесяти таких коров осталось сорок шесть.

СМИ выражают беспокойство, что такая ситуация на ГП "Рыхальское" из-за якобы заинтересованности посторонних лиц в территории вокруг фермы. Как следствие, рейдеры якобы довели предприятие до банкротства.

Местные жители намеревались не оставаться в стороне от такого развития событий, но их усилия, по словам СМИ, встретили вооруженное сопротивление. В декабре 2025 года при попытке местных крестьян зайти на ферму, охрана якобы открыла огонь.

Реакции правоохранительных органов на этот случай не было. Журналисты пишут, что полиция и прокуратура якобы игнорируют заявления о жестоком обращении с животными. А Госпродпотребслужба не принимает меры по эпизоотической ситуации.

В то же время местные, передают журналисты, убеждены, что к делу якобы причастны чиновники, в частности:

Виталий Бунечко – председатель Житомирской ОГА

Владимир Компаниченко – бывший глава областной СБУ, которого в феврале 2026 года задержали за коррупцию на строительстве укрытий.

СМИ отмечают, что ситуация в Рыхальском – это не просто халатность, а вероятный пример системного рейдерства государственного имущества в особо крупных размерах, что сопровождается экоцидом и нарушением прав человека.