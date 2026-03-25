Мужчина, который без доказательств отсидел срок за убийство, отсудил у Украины 5 млн грн компенсации: детали дела

Украина должна выплатить 5 млн грн за моральный ущерб мужчине, который без надлежащих доказательств был осужден за тяжкое преступление. Речь шла об ограблении и убийстве пожилой женщины на Ивано-Франковщине еще в 2013 году.

Видео дня

Правоохранительные органы обвинили в убийстве 28-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за кражу, тот вину не признавал, а единственное "доказательство" по делу, на основании которого подозреваемого на 13 лет бросили за решетку, могло быть сфарбриковано. Выплатить ему моральный ущерб присудил Ивано-Франковский апелляционный суд.

В чем обвиняли мужчину

Преступление, за которое осудили и лишили свободы мужчину, было совершено в ночь на 19 августа 2013 года в одном из сел Коломыйского района.

Тогда неизвестный злоумышленник залез среди ночи через окно в дом, в котором жила одинокая пожилая женщина, занимавшая людям деньги под проценты. По материалам дела, преступник сначала требовал отдать ему деньги. Когда же жертва отказалась это делать – он убил ее, нанеся 26 ножевых ударов .

Из дома нападавший забрал 10 тысяч гривен и мобильный телефон убитой, который потом выбросил.

В тюрьму – без доказательств

В убийстве обвинили 28-летнего мужчину, который когда-то привлекался к ответственности за кражу. Подозреваемый своей вины не признавал. Он уверял, что в ночь убийства находился дома. На жестком диске его ноутбука сохранилась информация, подтверждающая: во время, когда было совершено убийство – владелец им пользовался.

С доказательствами причастности подозреваемого к убийству у следствия сразу сложилось не очень. На месте преступления никаких следов его пребывания не обнаружили. Так же не нашли правоохранители крови на одежде и вещах задержанного. Не было найдено ни орудия убийства, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить причастность подозреваемого к смерти женщины.

Единственным доказательством стал отпечаток пальца на батарее мобильного телефона погибшей, который нашли в траве в нескольких километрах от дома, где произошло убийство.

Сам обвиняемый предполагал: это доказательство могло быть сфальсифицировано. Он подозревал, что полицейские заменили батарею с телефона убитой на аналогичную с одного из изъятых дома у мужчины мобильных и на которой могли быть его отпечатки.

Впрочем, судьи к объяснениям подозреваемого отнеслись критически, потому что он "не предоставил доказательств злонамеренных действий работников следствия и не доказал мотивов личной мести" в отношении себя.

На протяжении лет дело рассматривал не один суд, мужчину разные судебные инстанции четыре раза признавали виновным и назначали наказание – 13 лет лишения свободы. На тот момент действовала норма, по которой один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы. Поэтому, отсидев 6,5 лет, мужчина фактически отбыл наказание в полном объеме.

В 2020 году мужчину освободили под личное обязательство. Судебные разбирательства тем временем продолжались – вплоть до января 2025 года, когда Верховный суд отменил все предыдущие решения и закрыл дело. В ВСУ решили, что обвинение не доказано вне разумного сомнения, доказательств для доказательства виновности недостаточно и возможности их получить исчерпаны.

Украина должна возместить мужчине 5 млн грн морального ущерба

В целом история для украинца, осужденного за убийство, к которому он, скорее всего, непричастен, тянулась более 11 лет. На момент начала уголовного преследования ему было 28 лет, он занимался предпринимательской деятельностью.

Годы в СИЗО подорвали его здоровье. А налоговая начислила ему пеню и штрафные санкции за неуплату единого социального взноса и заблокировала счета. Мать, которая воспитывала сына одна, тратилась на передачи продуктов питания и необходимых вещей в СИЗО, посещала судебные заседания.

Моральные страдания своей семьи бывший обвиняемый оценил в 15 млн грн.

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области присудил только 2 млн грн.

Однако апелляционный суд увеличил эту сумму до 5 миллионов.

В решении указано, что истец пережил эти события в течение значительного промежутка времени в молодом возрасте, потеряв возможность реализовать свои планы на жизнь. После освобождения из мест лишения свободы он продолжает испытывать последствия незаконного осуждения, ведь это повлияло на его психологическое здоровье, социальные связи, репутацию, возможность полноценно работать и вести привычный образ жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине суд вынес приговор злоумышленнику, который изнасиловал 17-летнюю девушку и пытался ее убить.

А в столице приговор получил мужчина, который за $100 купил у матери 5-летнего ребенка и изнасиловал его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!