Медиа нашли в декларации депутата Житомирского облсовета Костюшко связь с российским бизнесом

Компания, арендующая земельные участки в нескольких районах Житомирской области, а также депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко подтвердила прямые связи с бизнес-группой Павла Бабича, формальным владельцем которой называют Даниила Хачатурова — экс-владельца подсанкционной компании "Росгосстрах".

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание Коротко.Про, базирующееся на анализе декларации Костюшко за 2025 год, поданной в конце апреля. Там Костюшко указала полный перечень компаний, где она имеет долю, а также бизнесы, в которых она получала доход.

В частности, депутат указала, что получала зарплату в качестве заместителя директора по совместительству в ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445), который относят к группе Павла Бабича. Компанию формально основала ООО "Заря Агро групп" (43953003), бенефициаром которой, в свою очередь, является кипрский оффшор Бабича Amagere Holdings Limited. В "Заре" Костюшко, согласно декларации, работает генеральным директором. Костюшко также предоставляла ООО "УХА ЭКО" возвратную финансовую помощь. Кроме того, Amagere владеет 90% ООО "Заря-Стремигород", где 10% принадлежат Костюшко. Ранее она отрицала, что Бабич является ее бизнес-партнером, пишет издание.

"Неуказание в декларации наличия влияния на ряд компаний из "группы Бабича" — является грубым коррупционным нарушением, что может привести не только к административной или уголовной ответственности, но и к лишению мандата депутата областного совета", — говорится в статье.

Издание напоминает, что Бабич — бывший руководитель службы безопасности страховой компании "Провидна", которую он возглавил после начала полномасштабного вторжения. Акционеры компании решили перепрофилировать страхование на агробизнес. "Владельцем "Провидной" была компания "Росгосстрах" — один из крупнейших игроков страхового рынка, который находится под санкциями. Ею владел Данил Хачатуров, фигурант так называемого "списка Кремля"", — говорится в материале. Ранее агробизнесом владел Зураб Гелашвили, также один из бывших чиновников "Росгосстраха".

Журналисты обратили внимание, что после предыдущих расследований о деятельности бизнеса Костюшко-Бабича и угрозы санкций и проверок со стороны Службы безопасности Украины, с кипрского реестра исчезли файлы отчетности, где указывались конкретные суммы средств (около 7 млн долл.), которые выделялись на различные компании "Зари", а также другие компании, за которыми стояли инвестиции в туристическую и коммерческую недвижимость в Сочи, Москве и Нижнем Новгороде. "Это может означать как желание откорректировать сведения "задним числом" (в распоряжении редакции, впрочем, есть полный пакет оригинальных отчетов Amagere с 2015 до 2023 года), так и желание скрыть отдельные связи в условиях более пристального внимания к бизнесу со стороны правоохранительных, антикоррупционных органов и местных властей", — говорится в материале.

Журналисты добавляют: недавно формальной совладелицей и директором Amagere стала Деметра Ставриноу (Demetra Stavrinou, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ), которая также связана со страховым бизнесом. В частности, ей принадлежала ООО "РГС "Недвижимость"", которую связывают с управлением имуществом ПАО СК "Росгосстрах". "Деметра Ставриноу выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих крупным бизнесменам, находящимся под санкциями. На несколько возглавляемых Ставриноу компаний наложены санкции, из-за чего сама она оказалась в международном реестре OpenSanctions. По меньшей мере две фирмы, которые возглавляет Деметра Ставриноу, являются подсанкционными в Украине: они связаны с владельцами "Альфа групп", на которые наложены санкции СНБО", — добавляет издание.

Журналисты пишут, что связь Бабича и Костюшко важна также для понимания роли каждой из сторон в ряде схем, в частности, незаконного получения контроля над землями через механизм "восстановления колхозов". СМИ подсчитывали, что сумма ущерба, нанесенного компанией "Заря" за незаконное пользование участками за 12 лет, может составлять около 40 млн грн. Кроме того, компании в Житомирской и Ровенской областях берут в субаренду лесные участки, оформляя их как сельскохозяйственные угодья, что позволяет оформлять льготный экспорт зерновых, легализовать зерно через фиктивные договоры субаренды и минимизировать налоги.