Грозит тюрьма с конфискацией: в Прикарпатье задержали мужчину, который обманул знакомых на 5,4 млн грн. Фото

Полицейские Прикарпатья разоблачили и задержали 38-летнего мужчину, который обманул троих разных знакомых на общую сумму более 5,4 миллиона гривен. Подозреваемый, пользуясь доверием этих людей, совершил три эпизода мошенничества.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Так, он дважды пытался "приобрести" у разных знакомых автомобиль и один раз – квартиру. Теперь фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обманул знакомого, "покупая" автомобиль

Впервые мужчина обманул знакомого в феврале 2024 года. Узнав, что знакомый планирует продать Volkswagen Touareg, фигурант предложил приобрести автомобиль.

"Мужчины долгое время поддерживали дружеские отношения, поэтому предложение приобрести внедорожник за 55 тысяч долларов не вызвало у владельца подозрений. Он передал знакомому автомобиль, ключи и регистрационные документы, ожидая обещанного расчета", – говорится в материале.

Однако через две недели автомобиль стоимостью более двух миллионов гривен перерегистрировали на другое лицо, но владелец денег не получил. Полицейские установили, что для переоформления автомобиля злоумышленник использовал документы с поддельными подписями.

Обманул другого знакомого, предложив продать квартиру

Через несколько месяцев предметом сделки стала уже квартира стоимостью 35 тысяч долларов. Фигурант убедил другого знакомого передать ему документы, подтверждающие право на недвижимость. Он заверил, что может выгодно продать её и вернуть владельцу больше денег.

Обманул подругу

В апреле 2025 года фигурант обманул еще одну свою подругу. На этот раз речь снова шла о транспортном средстве. За автомобиль мужчина предложил 52 тысячи долларов. Женщина передала ему машину, ключи и регистрационные документы.

"Как установили следователи, от действий фигуранта пострадали трое его знакомых. Сумма нанесённого ущерба превышает 5,4 млн гривен", – отметили в полиции.

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 1,3 млн гривен.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник знакомился с женщинами, а затем под предлогом "проверки доверия" в отношениях обманул их почти на 200 тысяч гривен.

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