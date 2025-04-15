ЕСПЧ начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека сообщил правительству России об иске от Украинского Хельсинкского союза по правам человека по поводу незаконной депортации украинских детей. В иске против РФ речь о десяти детях, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.

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Об этом сообщило представительство президента в АРК Крым. Отмечается, что ЕСПЧ запросил у российской стороны официальные замечания, которые она должна предоставить – и сделать это до 31 июля 2025 года.

Иск касается детей от одного до пяти лет, которые на момент оккупации Крыма находились на попечении государства в детских учреждениях. После установления контроля над полуостровом российские власти не только отказались вернуть детей Украине, но и не сообщили о месте их пребывания.

Впоследствии данные об этих детях появились на российском сайте для усыновления.

"УХСПЧ предполагает, что часть детей могли усыновить, поскольку информация о них исчезла с платформы. В 2014 году российские власти объявили более 4 тысяч украинских детей из Крыма, которые не имели родительской опеки, своими гражданами", – отметили в крымском представительстве президента Украины.

Заявление в ЕСПЧ основывается, в частности, на статьях Европейской конвенции по правам человека, гарантирующих право на уважение частной жизни, свободу и личную неприкосновенность.

По словам заявителей, произвольное изменение гражданства и дальнейшее усыновление лишили детей их социальной идентичности как граждан Украины. А удержание детей в заведениях после оккупации Крыма также расценивается как нарушение их прав.

В представительстве президента в АРК Крым напомнили, что РФ депортирует и перемещает украинских детей с оккупированных территорий с 2014 года, "но после начала полномасштабной войны масштабы этих нарушений значительно возросли".

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Украина официально установила имена 19,5 тысячи украинских детей, которых Россия незаконно депортировала. На сегодня вернуть удалось только 1030 детей. Дело в том, что нет механизма, как это делать. По словам украинского президента, военных обменивают на военных, а поскольку Украина не похищала российских детей, то схема обмена здесь невозможна.

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