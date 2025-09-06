Договаривались на самом высоком политическом уровне: стали известны подробности выдачи Украине из ОАЭ нардепа-предателя Христенко

Народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко, которого обвиняют в государственной измене, не экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов, а передали Службе безопасности Украины. Политик сбежал за границу за десять дней до начала полномасштабной войны и поселился в Дубае.

Видео дня

Об этом сообщила источники ZN.UA в правоохранительных органах. Отмечается, что это крайне редкая история, которая стала возможной благодаря вмешательству лиц самого высокого политического уровня, то есть по политической договоренности.

Над возвращением Христенко работал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского. При этом за ним ездил заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад, после чего политик "добровольно" вернулся в Украину.

После задержания в субботу, 6 сентября, парламентария доставили в Печерский районный суд Киева, который применил к нему ранее избранную меру пресечения – содержание под стражей до 21 октября 2025 года.

В чем подозревают Христенко

Напомним, что Христенко находился в розыске по подозрению в государственной измене. По данным следствия, парламентарий был завербован ФСБ РФ еще до полномасштабного вторжения России, еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича, и активно выполнял задачи российской спецслужбы.

Сейчас он находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и "смотрящим" от российской спецслужбы за "ДНР".

В течение 2020-2021 годов нардеп наладил механизм влияния на руководство одного из украинских правоохранительных органов, что позволяло собирать и передавать РФ важную информацию. После вторжения России нардеп покинул территорию Украины и продолжил противоправную деятельность из-за рубежа.

В июле 2025 года Офис генпрокурора сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Тогда же заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным источника OBOZ.UA в правоохранительных органах, Христенко был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом), который отдельно отвечал за усиление российского влияния на НАБУ. Он находился в тесных отношениях с частью руководителей Бюро. Среди них – один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в июле по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

Ожидается, что Христенко даст показания против Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.

Кто такой нардеп Христенко

Христенко занимался бизнесом до избрания народным депутатом, в частности пассажирскими автоперевозками. На президентских выборах 2014 года был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в ТИО № 49 (Донецкая область).

До того, как быть уличенным в государственной измене, просил Госпогранслужбу провести служебное расследование относительно разглашения информации о пересечении его женой границы и 10 ее визитов в Москву.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как живет уличенный в работе на Кремль нардеп Христенко. Он владеет большим количеством недвижимости – в т.ч. за рубежом. И, в частности, в России. Кроме того, он задекларировал 94 позиции ценного имущества – часов, посуды, мебели, ювелирных изделий, – кучу элитных автомобилей (одна из которых – почти за 12 млн грн), миллионы наличных и тому подобное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!