Миллионы наличности, авто за 12 млн грн и недвижимость в России: как живет разоблаченный на работе на Кремль нардеп Христенко

Разоблаченный на госизмене нардеп от ныне запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко владеет владеет большим количеством недвижимости – в т.ч., за границей. И, в частности, в России. Кроме того, он задекларировал 94 позиции ценного имущества – часов, посуды, мебели, ювелирных изделий, – кучу элитных автомобилей (один из которых – почти за 12 млн грн), миллионы налички и пр.

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В частности, согласно декларации нардепа за 2024 год, "дома под матрасом" Христенко вместе с женой держит 3,5 млн грн. А кроме того:

2,711 млн долларов.

350 тыс. евро.

При этом доходы не указаны вовсе – как самого Христенко, так и его жены. Даже зарплата нардепа в Верховной Раде.

Также ни у самого Христенко, ни у его жены, нет ни денег на банковских счетах, ни ценных бумаг. Только наличка, и только ранее нажита.

Недвижимость в России

Кроме денег, Христенко задекларировал 14 позиций недвижимости. В частности:

5 квартир.

Площадь первой – 71,2 кв.м. Указанная стоимость на дату приобретения права (2007 год) – 40,482 тыс. грн. Расположена она в ныне оккупированном Донецке. Ею владеет сам Христенко.

Площадь второй – 121,2 кв.м. Указанная стоимость на дату приобретения права (2015 год) – 1,08 млн грн. Расположена она в Киеве, а владеет жильем жена нардепа.

Площадь третьей – 169 кв.м. Указанная стоимость на дату приобретения права (2018 год) – 2,21 млн грн. Расположена она в Киеве и владеет ею тоже жена Христенко.

Площадь четвертой – 176 кв.м. Она была куплена в 2018 году за неуказанную сумму. Записано жилье на жену нардепа. А находится в России.

Т.е., право на эту квартиру приобреталось уже значительно позже оккупации Россией Крыма и части Донбасса. и немногим больше, чем за год до того, как Христенко стал нардепом.

Площадь пятой – 173 кв.м. Она находится в Польше, а право на нее было приобретено 19 февраля 2022 года (т.е., за 5 дней до полномасштабного вторжения).

Именно эта квартира указана как фактическое место жительства нардепа и его жены. Принадлежит же жилье некоему Мациежу Дражкевичу. Т.е., возможно, Христенко ее арендует.

Впрочем, страной проживания в соответствующей графе декларации указаны ОАЭ. Там, кстати, Христенки арендуют гостиничный номер. Однако сколько платят – не разглашают.

Помимо этого, в декларации указана недостроенная квартира в Донецке на 79,4 "квадрата".

Дом.

Его площадь составляет 400,1 кв.м. Дом был приобретен в конце 2019 года за неуказанную сумму. Расположен он в селе Гореничи под Кивом и записан не на самого нардепа, а на его жену.

Земельный участок.

Как и многое другое, он оформлен на жену нардепа. Сам же участок расположен в Гореничах под Киевом – там же, где и дом. Т.е., есть основания считать, что речь идет о поместье. Тем более, что участок был куплен за 3 дня до приобретения дома.

Площадь же участка – 2,09 тыс. кв.м. Указанная стоимость – 320,886 тыс. грн.

Гаражи, паркоместа и амбар.

Также Христенко задекларировал 2 гаража. А кроме того, амбар и несколько паркомест – и все они расположены в России. А право собственности на них было получено женой нардепа в тот же день, когда и на российскую квартиру.

Элитные автомобили

Кроме кучи недвижимости, собрал Христенко вместе с женой и целый автопарк. Он состоит из 7 транспортных средств – подавляющее большинство которых являются элитными авто. В частности:

В 2019 году был куплен Land Rover Range Rover 2019 г.в. (т.е., новый). Указанная сумма – 3,459 млн грн.

В 2018-м – Porsche Cayenne 2018 г.в. (также новый). Указанная сумма – 2,355 млн грн.

В начале 2022-го – BMW M760LI 2021 г.в. Указанная сумма – 3,983 млн грн.

В 2021-м – Bentley Continental GT 2021 г.в. (опять же, новый), за, как указывается, 11,808 млн грн.

В начале 2019-го Audi A8 2018 г.в. – за, как указывается, 2,361 млн грн.

В начале 2020-го – MERCEDES-BENZ G 63 AMG 2020 г.в. (совсем новый). Указанная сумма – 3,21 млн грн.

Выделяется же из этого списка лишь купленный в 2020 году VOLKSWAGEN PASSAT 2016 г.в. За который, согласно декларации нардепа, было заплачено необычайно мало – всего 5 тыс. грн.

Куча ценностей

Также, согласно декларации, Христенко с женой оказались большими любителями разнообразных ценностей. В частности, часов, посуды, мебели, ювелирных изделий.

Таких вещей задекларировано аж 94 позиции. И, примечательно, стоимость ни одной из них не указана.

Кто такой нардеп Христенко

До того же, как стать нардепом, Христенко занимался бизнесом. В частности, пассажирскими автоперевозками.

Кроме того, на президентских выборах 2014 года был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в ТИО № 49 (Донецкая область).

А до того, как быть разоблаченным в госизмене, просил Госпогранслужбу провести служебное расследование по разглашению информации о пересечении его женой границы и 10 ее визитов в Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, специалисты Службы безопасности и Офиса генерального прокурора 21 июля провели спецоперацию по нейтрализации влияния страны-агрессора РФ на Национальное антикоррупционное бюро Украины. По ее результатам задержан один из начальников детективов – Руслан Магамедрасулов, чей отец ведет бизнес с агрессором, а мать получает пенсию в "ДНР" и дописывает в Z-пабликах.

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