Подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ могут экстрадировать из ОАЭ в Украину – СМИ

Депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко, которого следователи считают агентом ФСБ, в ближайшее время могут принудительно вернуть из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину. Процедура экстрадиции, по данным журналистов, уже находится на финальной стадии.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных структурах и политических кругах. Они отмечают, что речь идет именно о Христенко, объявленного в розыск Службой безопасности Украины 13 августа.

Попытки избежать ответственности

Христенко покинул Украину за десять дней до начала большой войны и поселился в Дубае. По данным журналистов, он жил в апартаментах площадью 173 квадратных метра. При этом свою приверженность России политик никогда не скрывал: после начала боевых действий в 2014 году неоднократно посещал РФ.

Правоохранители считают, что именно Христенко был одним из ключевых агентов российской спецслужбы в украинской политике. Ему вменяли попытки влиять на Национальное антикоррупционное бюро Украины в интересах Москвы.

Обвинения в сотрудничестве с ФСБ

21 июля СБУ и прокуратура заявили о разоблачении Христенко в государственной измене. Силовики настаивают, что он был резидентом ФСБ и курировал направление усиления российского влияния на антикоррупционные органы.

В этот же день, 21 июля, специалисты Службы безопасности и Офиса генерального прокурора провели спецоперацию по нейтрализации влияния страны-агрессора РФ на НАБУ. По ее результатам задержан один из начальников детективов – Руслан Магамедрасулов, чей отец ведет бизнес с агрессором, а мать получает пенсию в "ДНР" и дописывает в Z-пабликах.

6 августа стало известно, что следствие пытается собрать показания о контактах Христенко с детективами НАБУ. Эти данные, по словам источников, нужны для документирования операции по "нейтрализации российского влияния".

Кто такой нардеп Христенко

До того, как стать народным депутатом, Христенко занимался бизнесом. В частности, пассажирскими автоперевозками.

На президентских выборах 2014 года был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в ТИО № 49 (Донецкая область).

А до того, как быть уличенным в государственной измене, просил Госпогранслужбу провести служебное расследование относительно разглашения информации о пересечении его женой границы и 10 ее визитов в Москву.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как живет уличенный в работе на Кремль нардеп Христенко. Он владеет большим количеством недвижимости – в т.ч., за рубежом. И, в частности, в России. Кроме того, он задекларировал 94 позиции ценного имущества – часов, посуды, мебели, ювелирных изделий, – кучу элитных автомобилей (одна из которых – почти за 12 млн грн), миллионы наличных и тому подобное.

