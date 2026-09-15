137,5 млн грн на вагонах: НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему «Киевского метрополитена». Видео

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая, по данным следствия, незаконно присвоила 137,5 млн грн КП "Киевский метрополитен". Речь идет о средствах, которые коммунальное предприятие в 2023 году потратило на транспортировку 60 вагонов метро из Варшавы в Киев.

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Информацию обнародовали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении семерым участникам группы.

Вагоны из Варшавы

В конце 2022 года Варшавский метрополитен предложил бесплатно передать КП "Киевский метрополитен" 60 вагонов метро. Для их доставки коммунальное предприятие в 2023 году провело ряд тендеров на закупку транспортно-экспедиционных услуг.

По данным следствия, победу в тендерах одержала заранее определенная компания. Она предложила транспортировку по значительно завышенной цене, а общая стоимость контракта составила 190 млн грн.

После получения оплаты средства для сокрытия схемы перевели на счет другой подконтрольной компании за рубежом. Часть денег впоследствии выплатили реальному перевозчику, а остальную сумму — 137,5 млн грн — участники схемы, по версии следствия, оставили себе.

Семь подозреваемых

НАБУ и САП сообщили о подозрении семи участникам преступной группы, которую следствие считает причастной к завладению средствами КП "Киевский метрополитен".

Среди подозреваемых:

бывший чиновник КП "Киевский метрополитен";

трое служащих КП "Киевский метрополитен";

двое соорганизаторов преступления;

директор подконтрольной компании.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что после получения средств за транспортно-экспедиционные услуги участники схемы перевели их на счет подконтрольной компании за рубежом. В дальнейшем деньги распределили между реальным перевозчиком и участниками схемы.

В НАБУ также отметили, что раскрытие преступления происходило при активном содействии специалистов Госаудитслужбы.

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