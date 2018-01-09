Рецепт от мамы: как вкусно приготовить овсяную кашу

Если вы не любите кашу, вы просто не умеете ее готовить. Овсянка - очень полезный и вкусный завтрак.

"Обозреватель" делится рецептом овсянки на молоке.

Главный секрет вкусной овсяной каши - это правильные хлопья. Я посоветую вам выбирать не быстрые виды овсянки, которые достаточно просто залить кипятком или горячим молоком, а более цельные зерна овсянки, которые надо варить от 10 до 20 минут. Именно такая овсянка может быть вкусной и суперполезной.

Еще один секрет - пропорция. Хотите густую кашу, берите на два стакана жидкости стакан хлопьев. Хотите более жидкую кашу, увеличьте количество воды или молока.

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев

300 мл молока

сливочное масло 10-15 гр

сахар по желанию

Приготовление:

Нагрейте молоко до кипения, постоянно помешивая, добавьте в него сахар. Засыпьте овсяные хлопья и варите около 10 минут (обычно на упаковке указывают, сколько нужно варить хлопья), постоянно помешивая. Как только каша загустеет, выключите огонь. Добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте. Оставьте овсянку под крышкой на 5 минут.

Украсьте кашу фруктами и ягодами.

Приятного аппетита!

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