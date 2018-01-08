Рецепт от мамы: как вкусно приготовить борщ

Сколько хозяек, столько и рецептов борща. Кто-то варит его на свином, кто-то на курином, а кто-то и вовсе на овощном бульоне. Некоторые добавляют в него болгарский перец, а некоторые фасоль.
"Обозреватель" предлагает вашему вниманию рецепт борща "от мамы".
Сразу оговорюсь, в моей семье бульон на борщ принято варить из телятины и никакой поджарки.
Для бульона:
вода — 2-3 л.;
телячье ребро — 500 г;
корень сельдерея - небольшой кусочек;
лук репчатый - 1 шт;
морковка - 1 шт;
корень петрушки;
соль
Для борща:
капуста белокочанная свежая — 500 г;
буряк - 2 шт;
томат свежий или томат консервированный, если готовите зимой, - 4 ст. ложки;
картофель — 5 шт. (средние);
чеснок - 2 зубчика;
соль по вкусу.
Приготовление:
Сначала варим бульон: кладем в холодную воду мясо на кости, после закипания снимаем пену и добавляем соль и овощи. Варим примерно полтора часа. Коренья и лук выбрасываем, а морковку оставляем. Мясо тоже лучше вытащить и отделить его от кости, разделив на небольшие кусочки.
Добавляем в борщ нашинкованную капусту, через минут 10 - нарезанный картофель и натертый буряк. Варим минут 30, добавляем томатную пасту, в которую предварительно выдавили мелко чеснок, хорошо перемешиваем, не забудьте досолить по вкусу, возвращаем в борщ мясо, мелко натереть вареную морковку и доводим до кипения. Наш борщ готов!
Главный секрет в том, что на второй день борщ становится более концентрированным, а значит вкусным. Подавать лучше всего со сметаной, свежей зеленью и украинским хлебом.
Приятного аппетита!
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