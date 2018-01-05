Рецепт от мамы: как вкусно приготовить кутью

Рождественский стол украинцев традиционно украшает самое главное блюдо праздника – кутья. В разных регионах Украины ее готовят по-своему, но обязательными остаются три основных ингредиента: крупа, мед и мак.

"Обозреватель" продолжает рубрику "Рецепт от мамы".

У каждой хозяйки найдется свой рецепт кутьи. Главная особенность этого блюда - ингредиенты можно смело заменять: например, вместо пшеницы можно взять рис, вместо грецких орехов миндаль, мед можно заменить сахарным сиропом или вареньем.

Кутья из пшеницы с цукатами

Ингредиенты:

2 стакана пшеницы,

50 г сухофруктов или цукатов (на ваш вкус),

½ стакана грецких орехов,

мед

корица

Как готовить: пшеницу промыть. Варить на воде на медленном огне 2 часа. В 4 ст. л. воды размешать мед по вкусу, залить пшеницу медовым сиропом на 30 мин. Орехи немного размельчить и обжарить. Добавить к пшенице цукаты, сухофрукты, орехи, корицу и хорошо перемешать.

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