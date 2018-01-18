Голодная кутья 2018: что надо готовить на Крещенский Сочельник

Вечером 18 января украинцы празднуют второй Святвечер, "Голодную кутью" или Крещенский Сочельник. В этот день принято поститься, поэтому праздничный ужин должен состоять из постных блюд непарного количества. Главным украшением стола является постная кутья, которую в народе называют "голодной".

"Обозреватель" поделится рецептами к праздничному столу.

Кутья

Djurenko

Ингредиенты:

Пшеница – 1 ст.

Вода – 3 ст.

Растительное масло – 1 ст.л.

Мак – 150 г.

Изюм – 100 г.

Грецкие орехи – 100 г.

Мед – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Приготовление:

Тщательно переберите, промойте и замочите на несколько часов пшеницу. После, сварите ее добавив соль и растительное масло. В это время замочите мак в кипятке и оставьте его разбухать примерно на 1 час. Изюм тоже замочите, но всего лишь на 20 минут.

Разбухший мак откиньте на сито и оставьте стекать. Когда лишняя жидкость стечет, перетрите мак в блендере до появления белого молочка. Обжарьте грецкие орехи не сухой сковороде, после чего измельчите. В сваренную пшеницу добавьте мак, изюм, орешки и полейте все медом. Перемешайте кутью и подавайте к столу.

Узвар

Djurenko

Ингредиенты:

Яблоки сушеные 100г

Вишни сушеные 100г

Сливы сушеные 100г

Изюм 50г

Вода - 3 л

Сахар - 0.5 стакана

Приготовление:

Промываем сухофрукты и закладываем в холодную воду.

Добавляем по вкусу сахар, даем воде закипеть. Кипятим несколько минут и снимаем с огня

Оставляем узвар настояться в течение 5-6 часов.

Перед подачей на стол узвар надо процедить.

Салат из буряка

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Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Грецкие орехи – 150 г.

Чернослив – 10 шт.

Растительное масло;

Соль.

Приготовление:

Свеклу отварите или запеките в духовке, после чего остудите, почистите и натрите на крупной терке. Грецкие орехи поджарьте на сковороде без масла, измельчите их и добавьте к свекле. Чернослив ошпарьте кипятком и порежьте небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в салатнице, посолите и полейте растительным маслом.

Грибная юшка (соус)

ogorodnik.com

Ингредиенты:

100 г сушеных грибов

1.5 л воды, луковица

1-2 ст л муки

растительное масло, соль, перец.

Приготовление:

Грибы помыть и замочить на 3-4 часа. Отварить в той же воде.

Процедить, мелко нарезать. Лук мелко нарезать, посолить и поджарить,добавить грибы, влить грибной отвар (150 г оставить) и тушить. Приправить специями. В стакане холодного грибного отвара хорошо размешать муку и влить к тушеным грибам в конце варки. Когда начнет густеть, хорошо размешать и снять с огня.

Этим соусом можно поливать голубцы, вареники и т.п.

Вареники с капустой и грибами

Parties and Picnics

Ингредиенты:

1/2 кг квашеной капусты

2-3 сушеных грибов

луковица

4 ст. л растительного масла

соль, перец, душистый перец.

2,5 ст. муки

3/4 ст. воды

соль, растительное масло

Приготовление:

Грибы помыть, залить прохладной водой, оставить на час. Посолить, добавить пару зерен душистого перца, черный перец, отварить.

Процедить и нарезать.

Капусту помыть, отжать, мелко посечь. Вымешать с грибами. Лук мелко нарезать, поджарить. Все смешать и снова поджарить. Посолить, поперчить.

Готовим тесто. Замешиваем муку, воду, соль и немного растительного масла.

Готовой начинкой наполнить вареники и отварить.

Ранее "Обозреватель" сообщал, как вкусно приготовить кутью.