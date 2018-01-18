Голодная кутья 2018: что надо готовить на Крещенский Сочельник

Вечером 18 января украинцы празднуют второй Святвечер, "Голодную кутью" или Крещенский Сочельник. В этот день принято поститься, поэтому праздничный ужин должен состоять из постных блюд непарного количества. Главным украшением стола является постная кутья, которую в народе называют "голодной".
"Обозреватель" поделится рецептами к праздничному столу.
Кутья
Djurenko
Ингредиенты:
Пшеница – 1 ст.
Вода – 3 ст.
Растительное масло – 1 ст.л.
Мак – 150 г.
Изюм – 100 г.
Грецкие орехи – 100 г.
Мед – 3 ст.л.
Соль – по вкусу
Приготовление:
Тщательно переберите, промойте и замочите на несколько часов пшеницу. После, сварите ее добавив соль и растительное масло. В это время замочите мак в кипятке и оставьте его разбухать примерно на 1 час. Изюм тоже замочите, но всего лишь на 20 минут.
Разбухший мак откиньте на сито и оставьте стекать. Когда лишняя жидкость стечет, перетрите мак в блендере до появления белого молочка. Обжарьте грецкие орехи не сухой сковороде, после чего измельчите. В сваренную пшеницу добавьте мак, изюм, орешки и полейте все медом. Перемешайте кутью и подавайте к столу.
Узвар
Djurenko
Ингредиенты:
Яблоки сушеные 100г
Вишни сушеные 100г
Сливы сушеные 100г
Изюм 50г
Вода - 3 л
Сахар - 0.5 стакана
Приготовление:
Промываем сухофрукты и закладываем в холодную воду.
Добавляем по вкусу сахар, даем воде закипеть. Кипятим несколько минут и снимаем с огня
Оставляем узвар настояться в течение 5-6 часов.
Перед подачей на стол узвар надо процедить.
Салат из буряка
Subscribe.Ru
Ингредиенты:
Свекла – 1 шт.
Грецкие орехи – 150 г.
Чернослив – 10 шт.
Растительное масло;
Соль.
Приготовление:
Свеклу отварите или запеките в духовке, после чего остудите, почистите и натрите на крупной терке. Грецкие орехи поджарьте на сковороде без масла, измельчите их и добавьте к свекле. Чернослив ошпарьте кипятком и порежьте небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в салатнице, посолите и полейте растительным маслом.
Грибная юшка (соус)
ogorodnik.com
Ингредиенты:
100 г сушеных грибов
1.5 л воды, луковица
1-2 ст л муки
растительное масло, соль, перец.
Приготовление:
Грибы помыть и замочить на 3-4 часа. Отварить в той же воде.
Процедить, мелко нарезать. Лук мелко нарезать, посолить и поджарить,добавить грибы, влить грибной отвар (150 г оставить) и тушить. Приправить специями. В стакане холодного грибного отвара хорошо размешать муку и влить к тушеным грибам в конце варки. Когда начнет густеть, хорошо размешать и снять с огня.
Этим соусом можно поливать голубцы, вареники и т.п.
Вареники с капустой и грибами
Parties and Picnics
Ингредиенты:
1/2 кг квашеной капусты
2-3 сушеных грибов
луковица
4 ст. л растительного масла
соль, перец, душистый перец.
2,5 ст. муки
3/4 ст. воды
соль, растительное масло
Приготовление:
Грибы помыть, залить прохладной водой, оставить на час. Посолить, добавить пару зерен душистого перца, черный перец, отварить.
Процедить и нарезать.
Капусту помыть, отжать, мелко посечь. Вымешать с грибами. Лук мелко нарезать, поджарить. Все смешать и снова поджарить. Посолить, поперчить.
Готовим тесто. Замешиваем муку, воду, соль и немного растительного масла.
Готовой начинкой наполнить вареники и отварить.
Ранее "Обозреватель" сообщал, как вкусно приготовить кутью.