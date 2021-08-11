ЖК 'Захидный' в Чайках оказался под арестом: инвесторы могут пострадать

В Киевской области появился еще один проблемный жилой комплекс. Это сулит проблемы его инвесторам – покупателям квартир. 6 июля 2021 года было открыто уголовное производство в отношении застройщика ЖК "Захидный" (с. Чайки, ул. Коцюбинского 29 и 30), обвиняемого в нарушении ст. 190 Уголовного кодекса (Мошенничество).

Такое решение вынес Голосеевский районный суд Киева в рамках рассмотрения уголовного дела №12021100010001653. Копией документа располагает редакция.

В частности, застройщик – компания "Экосорб" – привлекла на постройку комплекса около 500 млн грн кредитных средств и не вернула долг кредитору. Дело о банкротстве было открыто в 2017 году, имущественный комплекс готовился к реализации для погашения задолженности перед кредиторами.

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Однако, как видно из решения суда, недострои и трансформаторные подстанции, несмотря на запущенную ликвидатором УК "Экосорб" процедуру их реализации в рамках процедуры банкротства, были переоформлены на другие компании (в частности ПГ Инвест) и проданы через площадку автоматизированных торгов СЕТАМ. Подобные схемы завладения имуществом могут быть реализованы благодаря привлечению госрегистратора (в решении суда упоминается госрегистратор Тютюн Д.С.), частного нотариуса и частного исполнителя, а также представителей региональных властей.

На данный момент на имущество ЖК "Захидный" наложен арест, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК.

Пока ведутся следственные действия любые действия с имуществом запрещены.

По данным портала lun . ua , ЖК "Захидный" расположен в с. Чайки Киевско-Святошинского района и состоит из нескольких домов, два из которых достроены и сданы в эксплуатацию, а строительство 3 и 4 очередей заморожено на этапе постройки.