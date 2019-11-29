Во Львове устроили скандал из-за уничтожения старинных дверей

Во Львове устроили скандал из-за замены старинных дверей на входе во Львовскую национальную музыкальную академию им. Лысенко.

О скандале написал житель города Лев Триска - в паблик об архитектуре Львова на Facebook.

"На прошлой неделе Львовская музыкальная "академия" порезала аутентичные ворота Левинского и поставила гипсокартон", - сообщил он с возмущением.

Судя по комментариям под постом, другие жители Львова возмутились не меньше.

"Это уже какой-то апокалипсис!!! Мы уже не успеваем даже следить за разрушением Львова! (Да и не только Львова ...)", – пишет львовянин Андрей Салюк.

"Да, год Левинского неплохо отметили. А следующий год будет годом культурного наследия, это будут масштабы", – печально отмечает Марьяна Каплинская.

На публикацию отреагировала также начальник Управления охраны исторической среды Львовского местного совета Лилия Онищенко.

Она сообщила, что согласно решению управления реставрация фасада разрешалась, но сохранность деревянных оконных и дверных блоков была обязательной.

"Входные двери в консерваторию подлежали реставрации и так было предусмотрено проектом и отмечается в письме управления. Однако дверь это учреждение культуры поменяло. Обидно, потому что лично с ректором обсуждали все реставрационные мероприятия, достигали компромиссных решений по сложным вопросам. Работы самовольные, штрафные санкции неизбежны", – отметила Онищенко.

Здание Музыкального института им. Н.Лысенко (ныне Львовская национальная музыкальная академия им. Н.Лысенко) проектировало архитектурное бюро Ивана Левинского в 1913 году.

Стоит подчеркнуть, что 2019 год во Львове был приурочен к 100-летию со дня смерти этого великого украинского архитектора.

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