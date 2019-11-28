Черкасщане в шоке: автовокзал превратился в мебельный магазин

Жителя Черкасс Владимира Мильченко поразило увиденное в местном автовокзале – внутри расположился мебельный магазин, а в стенах с панно сделали дыры для крепления товаров.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Решил показать подруге черкасскую автостанцию 1. Был шокирован тем, что там сейчас происходит. Второй и третий этаж превратились в мебельный магазин. Фасад залепили противной рекламой, в панно сделали дырки. Неужели гости города и сами жители Черкасс заслуживают того, чтобы смотреть на этот рагулизм?!" – возмущается Мильченко.

Как следует из комментариев, горожане в недоумении от сложившейся ситуации.

Некоторые иронично предположили, что, возможно, таков новый комфортабельный зал ожидания.

"Неожиданно как-то", – прокомментировал публикацию черкасщанин Ярослав Стемблер.

"Это ужас!!!" – возмущенно отреагировала местная жительница Наталия Ищук.

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