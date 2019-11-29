У Львові влаштували скандал через знищення старовинних дверей

У Львові влаштували скандал через заміну старовинних дверей на вході до Львівської національної музичної академії ім. Лисенка.

Про скандал написав житель міста Лев Тріска - в паблік про архітектуру Львова на Facebook.

"Минулого тижня Львівська музична" академія "порізала автентичні ворота Левинського і поставила гіпсокартон", - повідомив він з обуренням.

Судячи з коментарів під постом, інші жителі Львова обурилися не менше.

"Це вже якийсь апокаліпсис!!! Ми вже не встигаємо навіть стежити за руйнуванням Львова! (Та й не тільки Львова ...)", – пише львів'янин Андрій Салюк.

"Так, рік Левинського непогано відзначили. А наступний рік буде роком культурної спадщини, це будуть масштаби", – сумно зазначає Мар'яна Каплінска.

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На публікацію відреагувала також начальник Управління охорони історичного середовища Львівської місцевої ради Лілія Онищенко.

Вона повідомила, що згідно з рішенням управління реставрація фасаду дозволялася, але збереження дерев'яних віконних і дверних блоків була обов'язковою.

"Вхідні двері до консерваторії підлягали реставрації і так було передбачено проектом і відзначається в листі управління. Однак двері цієї установи культури змінило. Прикро, бо особисто з ректором обговорювали всі реставраційні заходи, досягали компромісних рішень зі складних питань. Роботи самовільні, штрафні санкції неминучі ", – зазначила Онищенко.

Будівля Музичного інституту ім. М.Лисенка (нині Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка) проектувало архітектурне бюро Івана Левинського у 1913 році.

Варто підкреслити, що 2019 рік у Львові був приурочений до 100-річчя від дня смерті цього великого українського архітектора.

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